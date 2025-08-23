به گزارش خبرنگار مهر، در جریان رقابت های شمشیربازی قهرمانی جهان که اوایل ماه جاری به میزبانی گرجستان برگزار شد و در بخش انفرادی اسلحه سابر، علی پاکدامن با صعود به جدول ۱۶ نفره مسابقات بهترین عملکرد در میان بازیکنان ایرانی شرکت کننده در این رقابت ها را به نام خود ثبت کرد.

بعد از این مسابقات اما او در رده بندی منتشر شده از سوی فدراسیون جهانی شمشیربازی، به رده ۲۱ جهان سقوط کرد. پاکدامن تاکید دارد برای جبران این سقوط و بازگشت به موقعیت قبلی اش در رنکینگ جهانی یعنی حضور در جمع ۱۶ بازیکن برتر برنامه دارد اما وارد فصل جدید تمریناتش نشده است.

کاپیتان تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه دور از تمرینات سنگین مشغول ریکاوری و فیزیوتراپی است، گفت: لازم بود بعد از مسابقات قهرمانی جهان یک دوره استراحت داشته باشم و دور از تمرینات فشرده، ریکاوری کنم. اصلا تمرین در این فصل برایم آسیب زا است. بنابراین این روزها خیلی کم تمرین می کنم به خصوص که آسیب دیدگی های قدیمی هم دارم که باید به آنها رسیدگی کنم.

وی با بیان اینکه از ناحیه کمر و کتف دچار مصدومیت های قدیمی است، خاطرنشان کرد: از این فرصت و فاصله زمانی که تا مسابقات آینده دارم بیشتر برای درمان این آسیب دیدگی هایم استفاده می کنم تا با سلامت کامل و وضعیت جسمانی بهتر به تمرین بازگردم. بنابراین بیشتر درگیر فیزیوتراپی هستم و فقط روزانه یک جلسه سبک یا حتی یک روز در میان تمرین می کنم.

پاکدامن در مورد آغاز فصل جدید تمریناتش و اینکه به صورت انفرادی پیگیر آن خواهد بود یا تیمی، گفت: از نیمه شهریور تمریناتم را آغاز می کنم. نمی دانم که به چه صورت تمرین خواهم داشت. باید در این مورد صحبت هایی را داشته باشم اما قطعا از نیمه شهریور وارد تمرین می شوم تا به موقع بتوانم خود را برای مسابقات آماده کنم.

وی در مورد برنامه اش برای بهبود جایگاهش در رنکینگ جهانی و ارتقا از رده ۲۱ که در حال حاضر در اختیار دارد، خاطرنشان کرد: ۷۰ - ۶۰ درصد امتیاز لازم برای تعیین جایگاه در رنکینگ جهانی از مسابقات قهرمانی قاره و مسابقات قهرمانی جهان به دست می آید این درحالی است که من امتیاز مسابقات قهرمانی آسیا را ندارم و فقط بابت امتیاز مسابقات قهرمانی جهان در رده ۲۱ هستم. بنابراین از خودم و جایگاهم خیلی راضی ام.

پاکدامن تاکید کرد: اگر جنگ نمی شد و در مسابقات قهرمانی آسیا هم شرکت می کردم، حتی اگر مدال نمی گرفتم و فقط وارد ۸ بازیکن برتر آسیا می شدم، الان جزو ۱۰ بازیکن برتر جهان بودم.

شمشیرباز اسلحه سابر ایران که سابقه حضور در ۳ دوره متوالی بازی های المپیک را دارد، ادامه داد: البته وضعیت به همین منوال باقی نمی ماند. با آغاز فصل جدید مسابقات و حضور در آنها، امتیاز لازم برای رنکینگ جهانی را به دست می آورم و از این جایگاه ارتقا پیدا می کنم. تا پایان سال جاری وضعیتم در رنکینگ جهانی بهبود پیدا می کند و دوباره به جمع ۱۶ بازیکن برتر باز می گردم.

پاکدامن با یادآوری اینکه جام جهانی الجزایر اولین رویدادی است که باید در آن شرکت داشته باشد، گفت: این رقابت ها آبان برگزار می شود. بعد از آن باید در بازی های کشورهای اسلامی شرکت کنم سپس وارد جام جهانی فرانسه بشوم. تلاش و برنامه ام این است که در هر یک از این رویددها عملکردم به گونه ای باشد که به دستیابی به برنامه ام برای بازگشت به جایگاه قبل در رنکینگ جهانی، کمک کند.