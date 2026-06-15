حجت‌الاسلام والمسلمین ملانوری، با اشاره به جایگاه امام جماعت در پیشبرد فعالیت‌های مسجد و از سوی دیگر تاثیر راه‌اندازی کانون فرهنگی هنری در جذب نسل جوان به خانه‌های خدا گفت: امام جماعت شاه‌بیت برنامه‌ها و فعالیت‌های مسجدی است؛ در این میان تاسیس و فعالیت کانون فرهنگی هنری بر اساس تجربه از عوامل جذب نسل جوان به مساجد است.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه هم‌اندیشی ائمه جماعات و مدیران کانون‌های فرهنگی هنری مساجد منتخب استان تهران با مجتمع حوزوی امام رضا(علیه‌السلام) امروز دوشنبه ۲۵ خرداد در محل این حوزه علمیه برگزار شد.

رییس ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور افزود: مسأله مسجد حقیقتی مردمی و متکی به اراده و مشارکت مردم است، از سوی دیگر مسجد محل تجلی شبکه امامت و امت است، به تعبیر امام شهید مدیر طبیعی مسجد امام جماعت است.

وی گفت: تلاقی مردم با امر الهی در مسجد بالاترین تجلی را دارد و اداره کننده و تسهیل گر این مسأله امام جماعت است؛ بقیه ارکان در مسجد مثل بسیج، کانون فرهنگی هنری و سایر سازمان‌های حمایت گر مثل اوقاف و سازمان تبلیغات و حوزه‌های علمیه نقشی تسهیل گر دارند اما در این میان رکن اصلی امام جماعت است.

حجت‌الاسلام ملانوری افزود: در دوره اخیر قرارگاه ملی مسجد تاسیس شده است و ارکانی که اشاره کردیم نیز در مسجد وجود دارند تا با ارایه خدمات و پشتیبانی به بیرون از مسجد کمک کنند تا زمینه بازگشت مسجد به نقش واقعی تری که دارد فراهم شود، یعنی نقشی که در صدر اسلام؛ در پیروزی انقلاب اسلامی و در دفاع مقدس داشت، نقشی که در خرداد سال گذشته تا جنگ تحمیلی اخیر داشت.

مشاور وزیر و رییس ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور تصریح کرد: در قرارگاه ملی مسجد دستگاه ها و نهادهای مختلفی حضور دارند از جمله مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه که به عنوان تامین کننده امام جماعت در این قرارگاه حضور دارد؛ سازمان تبلیغات اسلامی به عنوان نقش مهارت افزا برای عناصر کلیدی مسجد، سازمان اوقاف به عنوان پشتیبان زیرساختی برای مساجد و بسیج به عنوان اداره کننده کنش گری های داوطلبانه در مسجد؛ در این میان وزارت فرهنگ به عنوان رکن ششم در قرارگاه ملی مسجد نقش ارتباط و رسانه را پذیرفته است؛ ارتباط مسجد و دولت را شخص وزیر فرهنگ پذیرفته است، در این میان وظیفه رسانه و ارتباطات عمومی در قرارگاه ملی مسجد برعهده ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد است و در استانها نیز مدیران ستادهای استانی در قرارگاه استانی در کنار سایر دستگاه‌ها حضور داشته و فعالیت می‌کنند.

وی در مورد مسأله مسجدمحوری محلات اظهار کرد: از نوروز سالی که در آن قرار داریم مسأله مسجدمحوری محلات مطرح شد و امام شهید نیز از آن پشتیبانی کردند، جنگ تحمیلی ۱۲ روزه نیز اهمیت کار را روشن تر کرد و ۱۰ هزار مسجد تحت عنوان طرح محراب انتخاب شدند که از این میان هزار مسجد در استان تهران و ۷۰۰ مسجد در شهر تهران قرار دارند؛ این ۱۰ هزار مسجد در سراسر کشور به عنوان مساجد پرچم دار طرح محراب انتخاب شدند و از نظر امام جماعت و زیرساخت لازم برای حمایت از مردم در شرایط اضطراری، ارایه خدمات فرهنگی و اجتماعی در طول سال شاخص بودند.

75 هزار مسجد در کشور داریم

حجت‌الاسلام ملانوری در بخش دیگری از مباحث خود در مورد تعداد مساجد کشور گفت: می گویند ۸۰ هزار مسجد در کشور داریم اما بر اساس آمار سامانه سجم که متعلق به قرارگاه ملی مسجد است حدود ۷۵ هزار مسجد ثبت شده داریم؛ این آمار براساس موقعیت یابی مساجد به دست آمده است.

وی با اشاره به این سخن رهبر که: مدیر طبیعی مسجد امام جماعت است، تصریح کرد: با وجود امام جماعت است که چراغ مسجد روشن می‌شود؛ در سال ۱۴۰۴ با همت مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه ۶۶۱ مسجد چراغش روشن شد.

رییس ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد گفت: نقطه آغاز حرکت در مسجد با یک امام جماعت آغاز می‌شود؛ یک روحانی در مسجد؛ مسجد بدون روحانی معنا ندارد؛ یک روحانی مثل امام خمینی (ره) پیدا می‌شود و این چنین در سطح جهان تاثیر می‌گذارد؛ کار از اینجا شروع می‌شود که کسی برای حوزه علمیه حرکت اش را آغاز کند؛ البته همه طلاب امام جماعت نمی‌شوند و شاید درس را در سطوح بالا ادامه دهند اما آبشخور این عرصه حوزه علمیه است و آبشخور حوزه علمیه نیز مسجد است.

شاه بیت مسجد؛ روحانی و امام جماعت مسجد

وی با بیان اینکه شاه بیت مسجد؛ روحانی و امام جماعت مسجد است، افزود: در این راستا باید افراد متناسب شناسایی شوند. ما اکنون برای شکار نوجوان مستعد باید کجا برویم؟ یا باید در مساجد حضور داشته باشیم یا مدارس، از نظر من باید در مساجد باشیم به گونه ای که حتی مدارس به مساجد وصل شوند، در این بین بزرگ ترین مسوولیت برای پر فروغ کردن حوزه های علمیه خود مسجد است، این کار ابزار میخواهد. همه نهادهایی که در عرصه مسجد فعالیت میکنند بیرون از مسجد هستند اما دو نهاد یعنی کانون فرهنگی هنری و بسیج درون مسجد فعالیت دارند.

حجت الاسلام ملانوری گفت: کانون فرهنگی هنری سه ماموریت کلیدی در مسجد دارد؛ نخست کتاب و کتابخوانی در حال حاضر ۱۲ هزار مسجد کشور ما کتابخانه دارند؛ از کتابخانه مخزن دار تا کتابخانه کوچک باز در گوشه مساجد؛ حوزه دوم فعالیت کانون‌ها هنر است به ویژه هنر سرود و نمایش که واقعا طریقه جذب است؛ وقتی یک گروه سرود تشکیل میشود ظاهرش اجرای یک سرود است اما در باطن هم آوایی و همبستگی در گروه سرود تجلی پیدا می‌کند.

وی تصریح کرد: یکی از فعالیت‌های ما در حوزه کتاب و کتابخوانی این بود که کتابی از زندگی شهید مصطفی صدر زاده تحت عنوان «سرباز روز نهم» که با تقریظ رهبری همراه بود را در شنبه های کتاب مساجد معرفی کردیم، البته این رویکرد در مورد مجموعه ای از کتب که رهبر شهید تقریظ زدند جریان داشت تا جایی که از این آثار پنج نمایشنامه استخراج کردیم که هرکدام یک بازیگر داشتند و به مدت زمان حداکثر ۲۰ دقیقه در مسجد اجرا می‌شدند؛ قطعا نمایشنامه و سرود نوجوانان را به مساجد جذب می‌کند.

برنامه وسیع کانون های فرهنگی هنری مساجد برای اوغات فراغت دانش آموزان

رییس ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور ادامه داد: عرصه سوم رسانه است؛ امروز تولید موبایلی و کنش گری در فضای مجازی اهمیت دارد؛ در آستانه فصل تابستان قرار داریم و در ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور برنامه وسیعی برای اوقات فراغت تحت عنوان «مسجد کانون نشاط» طراحی شده است؛ هدف ما این است که مسجد را به پایگاهی برای شناسایی استعدادهای درخشان تبدیل کنیم و نوجوان را به مسجد جذب کنیم؛ مدیر کانون فرهنگی هنری دستیار شما در مسجد است؛ کانون فرهنگی هنری؛ وجهی از مسجد است و مسجد را رونق میدهد؛ مساجدی که کانون دارند به تجربه میزبان خیل جمعیت قابل توجهی از گروه سنی نوجوان و جوان هستند و کانون‌های مساجد در واقع عامل جذب به مساجد هستند.

اصلی ترین ابتلای مومنین همین مسأله مسجد است

آیت‌الله «علی اکبر رشاد» رئیس شورای حوزه‌های علمیه استان تهران در این جلسه طی سخنانی با اشاره به این سخن و وصف امام راحل که فرمود مساجد سنگر است، اظهار کرد: اصلی ترین ابتلای مومنین همین مسأله مسجد است؛ از سوی دیگر از مهمترین کارکردها و وظایف مساجد نیز فعالیت‌های فرهنگی هنری است.

وی در ادامه بخش آغازین سخنان خود به وقایع اخیر اشاره کرد و افزود: این ایام صبح پیروزی و صبح چرخش تاریخی است؛ جامعه و ملت ایران؛ شیعیان و جبهه مقاومت امروز در حال تاریخ سازی است؛ آن پیچ تاریخی که قائد شهید و امام مظلوم مکرر می فرمودند؛ امروز با ظفرمندی و فتوحات مومنان همراه بوده و اتفاقات جدیدی در جهان در حال وقوع است.

آیت‌الله رشاد گفت: ایران قدرتی جدید و متأثر از پایگاه مساجد است، مساجد که سنگر انقلاب بودند چه دشمن بخواهد و چه نخواهد ایران به این قدرت رسیده است و چرخشی در جغرافیای قدرت در حال رخ دادن است، در این میانه ایران اسلامی و شیعیان و در مجموعه امت اسلامی و با نقطه ثقل ایران؛ قدرت جدید و نوظهور قرار دارد.

رییس شورای حوزه‌های علمیه استان تهران گفت: در جریانات اخیر ایران اسلامی با کمترین امکانات و با به صحنه آوردن بخش کوچکی از ظرفیت خودش این تحول تاریخی را رقم زد و این در حالی است که نیروی زمینی ما هنوز وارد عرصه نشده و نیروی هوافضا است که امروز میدان دار این نبرد و کارزار عظیم تاریخ ساز است؛ این اولین بار است که بعد از جنگ جهانی دوم آمریکا طعم شکست را می‌چشد و امروز این آمریکا است که در برابر این نیروی نوظهور ایران در جبهه مقاومت زمین گیر شده است؛ در این راستا یاد امام مظلوم مقتدر را گرامی می داریم که امروز آنچه رخ می‌دهد حاصل تدابیر دهها ساله اوست؛ یاد پاسداران و سربازان و اطفال شهید را گرامی می داریم که در این میدان خون آنها سرمایه این چرخش تاریخی است.

وی با اشاره به اینکه در آستانه‌محرم حسینی قرار داریم، تصریح کرد: ملت ما عاشورا آفرید، چهره‌های اصلی این نهضت تاریخ ساز تعابیر مختلفی در نسبت با عاشورا و این نهضت داشتند، از جمله رهبر شهید فرمودند اگر جنگی در بگیرد این جنگ حسینی خواهد بود . سید حسن نصرالله نیز فرموده بود اگر به ایران حمله شود این بار عاشورایی خواهیم جنگید.

عاشورایی جنگیدن یعنی افراد شهید می‌شوند اما جبهه باقی می ماند

آیت‌الله رشاد با بیان اینکه عاشورایی جنگیدن یعنی افراد شهید می‌شوند اما جبهه باقی می ماند و پیام تثبیت می‌شود، افزود: ما به آینده امیدوار هستیم و با قطعیت و اطمینان باطنی می گوییم که پیروزی نهایی با ماست؛ این جنگ دو دسته دستاورد دارد؛ یک دسته دستاوردهای پیشینی و پیش از مذاکرات است؛ به تعبیر دیگر دستاوردهای قهری که مثل اثر وضعی جنگ است که خواه ناخواه محقق شده و تابع امضا و مذاکرات نبوده و نفس الامری واقع شده است؛ از سوی دیگر از دستاوردهای دیگر این جنگ بود که ابرقدرتها دیدند که ما آن درختی نیستیم که به آسانی از یاد ببریم؛ ما ریشه در عمق هستی داریم.

رییس شورای حوزه‌های علمیه استان تهران افزود: آنها به ناچار این واقعیت را پذیرفتند که ما قدرت هسته‌ای هستیم؛ اتفاق دیگر در قلب مردم به وقوع پیوست و آنچه این روزها در میادین شاهد هستیم روایتگر قدرت است؛ دستاورد این جنگ انسجام و وحدتی بود که بیش از پیش در جامعه ایجاد شد؛ از سوی دیگر ما در این جنگ خودمان را باور کردیم به عبارت دیگر در این جنگ؛ آن باورمندی که نسبت به خودمان داشتیم نهادینه شد.

از مشکلات ما دست کم گرفتن مساجد است

وی در بخش دیگری از مباحث خود گفت: اگر برای یک روحانی؛ مسجد اصل شود در این صورت این روحانی می‌تواند منشأ بسیاری از خدمات شود؛ از مشکلات ما این است که مساجد را دست کم گرفتیم.

آیت‌الله رشاد هم‌چنین در مورد پیوند حوزه و مسجد اظهار کرد: از آخرین نامه های که خدمت امام شهید نوشتم و حضورا نیز خدمت ایشان مفصل صحبت کردم در مورد مسایل حوزه و ارتقای حوزه بود که اگر این مهم محقق نشود نشود همه چیز به خطر می افتد؛ علت محدثه انقلاب حوزه بود ، اگر حوزه تقویت نشود این انقلاب و جمهوری اسلامی بی پشتوانه می‌شود.

مسجد و حوزه در پیوند با یکدیگر هستند

وی گفت: تولید علم دینی که از آن سخن می‌گوییم یک کار اجتهادی است؛ تمدن نوین اسلامی جوهره اش معارف است، لااقل اگر به تاریخ جهان اسلام و شیعه مراجعه کنیم میبینم که علم در حوزه بوده است، شاهد هستیم که همواره در عرصه‌های مختلف طلاب پیش قدم هستند به ویژه فرهنگ؛ بزرگ ترین شعرای زبان فارسی را بررسی کنیم خواهیم دید که بهترین اشعار زبان فارسی را علما نوشتند . امام شهید با اینکه تنها چند شعر داشتند اما همین ابیات بسیار قابل توجه بود.

آیت‌الله رشاد گفت: با توجه به آنچه که اشاره شد نقش علما و طلاب در هر عرصه‌ای بسیار تأثیرگذار است؛ لذا ما که مستقر در مساجد هستیم از اولین وظایف مان این است که هرساله لااقل چند نفر را به حوزه بفرستیم؛ مسجد و حوزه در پیوند با یکدیگر هستند و از آسیب هایی که رخ داد جدا شدن مسجد و حوزه است، شاید بهتر بود که مرکز رسیدگی به امور مساجد جدا از حوزه نمی‌بود.

وی ادامه داد: در دوره صفویه و قاجاریه تمامی حوزه های علمیه در واقع مسجد_مدرسه بودند، به این معنا که توامان مسجد و حوزه علمیه بودند و پیوند میان این دو ناگسستنی است.

آیت‌الله رشاد در ادامه به معرفی مجتمع حوزوی امام رضا(علیه‌السلام) پرداخت و گفت: این مجموعه شامل حدود ۱۰ مجموعه است از جمله این حوزه، پژوهشکده فقه و نظام اجتماعی، موسسه آموزش عالی امام رضا(ع)؛ مدرسه علوم عقلی، انجمن فلسفه حوزه های علمیه سراسر کشور، مرکز همایش ها و رویدادهای فرهنگی، بنیاد خیریه و ... .

وی در پایان از ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور و حجت‌الاسلام والمسلمین ملانوری، مشاور وزیر و رییس این ستاد درخواست کرد که جوانان شایسته کانون‌ها از سال سوم متوسطه و کالاهای نهم و دهم را به حوزه علمیه امام رضا(ع) معرفی کنند تا به حوزه بیایند و تحصیل کنند و این حوزه نیز استقبال می‌کند.

امضای تفاهمنامه ستاد کانون های مساجد تهران با حوزه علمیه امام رضا(ع)

همچنین «مسیح لهراسبی» با بیان اینکه ستاد هماهنگی کانون‌های مساجد استان تهران؛ طی تفاهم‌نامه‌ای که با حوزه علمیه امام رضا (علیه‌السلام) منعقد کرده است در برنامه‌های اوقات فراغت از ظرفیت‌های این حوزه علمیه بهره مند خواهد شد.

وی با اشاره به برخی از فعالیت‌های حوزه اوقات فراغت ستاد هماهنگی کانون‌های مساجد استان تهران گفت: یکی از برنامه‌ها مسابقات قرآنی مدهامتان است که در پی تاکید رهبر شهید نسبت به حفظ و تقویت مساجد به عنوان پایگاه قرآن شکل گرفت؛ این مسابقات به صورت تیمی برگزار و متشکل از ۹ نفر در رشته‌های مختلف از قاری تا مکبر و مفسر و هنرمند قرآنی تا ترجمه خوانی و قصه گویی قرآنی می‌شود.

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های مساجد استان تهران با بیان اینکه برنامه‌های اوقات فراغت امسال در ستاد هماهنگی کانون‌های مساجد «تولیدمحور» است، افزود: اعضای کانونها که در رشته‌های سرود، هنرهای تجسمی، نمایش و ... فعالیت دارند این فعالیت‌ها را در سامانه بچه‌های مسجد بارگذاری میکنند؛ از سوی دیگر برنامه و حوزه کاری دیگر ما در عرصه خدمات مسجد است یعنی خدماتی که تحت عنوان «مساجد محله محور» تعریف شده است؛ در این راستا کانون‌های مساجد به عنوان عضو قرارگاه ملی مسجد؛ خدماتی را در محلات به مردم ارایه میکنند که در این گستره محله محوری مساجد یا الگو سازی مساجد تعریف می‌شود که همان محور قرار دادن ارایه خدمات در محلات با محوریت مسجد و توجه به همه اقشار جامعه است.

لهراسبی تصریح کرد: محور دیگر در حوزه اوقات فراغت در قالب نمایشگاه استانی و در استمرار به عنوان نمایشگاه ملی است؛ فعالیت دیگر در حوزه (مساجد پایگاه قرآن) است که با تاسی از بیانات امام شهید شکل گرفته است؛ ما بر اساس فرموده امام شهید این موضوع را با ساختاری که ایشان مدنظر داشتند اجرا می‌کنیم.

مدیر ستاد هماهنگی کانون های مساجد استان تهران ادامه داد: از سوی دیگر تفاهم‌نامه ای نیز بین ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور با سازمان صدا و سیما به امضا رسیده است و فعالیت های کانونها در رسانه ملی معرفی شده و می شوند و برای برای مثال اکنون بسیاری از کانون‌های مساجد در برنامه سلام تهران معرفی شدند؛ ظرفیت صدا و سیما و همچنین آموزش و پرورش بسیار قابل توجه است و تفاهماتی در این زمینه داشته تیم

لهراسبی تصریح کرد: همچنین برنامه های اردویی با تنوع بالا در استان تهران و شهر تهران داشته ایم؛ فعالیت (مسجد، سینما) نیز از دیگر اقدامات ماست که طی آن با حداقل قیمت، فیلم های روز و متناسب با فضای مسجد در مساجد اکران می شوند.