به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، در نشست هم اندیشی برای تحول آفرینی در گفتگو با کانونهای بازنشستگان سراسر کشور درباره شرایط مالی این سازمان و وضعیت پرداخت حقوق بازنشستگان توضیح داد.
وی با اشاره به محدودیتهای موجود در منابع بانکی کشور گفت: در این سه چهار روز آینده ما درگیر مسئله تأمین منابع هستیم. من دیشب هم مطرح کردم که چه کاری میتوانیم انجام دهیم. از بانکها پرسیدیم چه زمانی میتوانند ظرفیت خود را برای کمک به ما جمع کنند. واقعیت این است که اگر در این سه روز بتوانیم حتی یک ریال بیشتر تأمین کنیم، جای شکر دارد؛ چرا که سقف ریسک و هزینهای که بانکها میتوانند بپذیرند همین اندازه است تا ما بتوانیم حقوقها را پرداخت کنیم. ظرفیت بیش از این در بانکها وجود ندارد.
سالاری تأکید کرد که بانکها خودشان نیز تحت فشار هستند و اوراق دستگاههای اجرایی دیگر را نقد میکنند و همین موضوع توان تسهیلاتدهی به کسبوکارها را کاهش داده است.
وی افزود: بخش عمده ظرفیت نظام بانکی بابت خدمات عمومی و تعهدات دستگاههای اجرایی مصرف میشود و این فشار روی همه بخشها اثر میگذارد. با این حال ما وظیفه خود میدانیم که حقوق بازنشستگان را پرداخت کنیم.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به شرایط ویژه این ماه و تقارن آن با تعطیلات گفت: روز آخر ماه ما جمعه است، فردایش که شنبه باشد مهلت قانونی پرداخت حق بیمهها تمام میشود و به اول ماه بعد میافتد. یکشنبه هم تعطیل رسمی به مناسبت شهادت امام رضا (ع) است. بهگونهای طراحی شده که بدتر از این ممکن نبود. این شرایط ما را ناخواسته به روزهای آخر کشانده است.
وی درباره نحوه تأمین منابع توضیح داد: در گذشته اگر ۲۰ هزار میلیارد تومان قرض میکردیم، فردا صبح همان را پرداخت میکردیم. اما این ماه چنین امکانی نیست. فردا و پسفردا نمیتوانیم پرداخت کنیم. دوشنبه هم که آخرین روز پرداخت حق بیمه است، پول تازه به حساب میآید و سهشنبه دست بانک میرسد. یعنی عملاً با چهار یا پنج روز تأخیر مواجه هستیم؛ در حالی که همیشه تأخیر چند ساعته بود.
سالاری اضافه کرد: ما گفتیم این شرایط موقتی است و تلاش میکنیم مشکل جدی برای پرداخت حقوقها پیش نیاید. البته تأکید کردم که در فروردین هم طبق نظرات دوستان عمل کردیم و پرداختها را تا ۲۷ ام انجام دادیم که مبلغ بالایی بود. این کار درست بود اما باعث شد بدهکار شویم. مطمئن باشید این بدهیها را پاس میکنیم و تعامل و هماهنگی را ادامه میدهیم.
وی در ادامه از توافقی برای پرداخت بخشی از حقوق بازنشستگان خبر داد و گفت: قرار شد برای آن دسته از بازنشستگان حداقلبگیر و بازماندگان حداقلبگیر که حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد جمعیت را تشکیل میدهند، حقوق کامل پرداخت شود. پرداخت این گروه چند روز پس از واریز حقوق آغاز خواهد شد و نهایتاً تا سیزدهم یا چهاردهم شهریور انجام میشود. بنابراین این گروه به صورت قسطی دریافت نخواهند کرد و حقوق کاملشان پرداخت میشود.
