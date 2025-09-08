به گزارش خبرنگار مهر، صفر صادقی‌پور پیش از ظهر دوشنبه در حاشیه چهارمین جلسه شورای مسکن استان هرمزگان اظهار کرد: در این جلسه عملکرد تمامی بانک‌های عامل در پرداخت وام به متقاضیان معرفی‌شده از سوی بنیاد مسکن به دقت مورد بررسی قرار گرفت و به تمامی آن‌ها دستور تأکید و تصریح در پرداخت بدون تعویق این تسهیلات ابلاغ شد.

وی در ادامه با اشاره به پروژه ۱۵ هزار واحدی نهضت ملی مسکن در بندرعباس گفت: روند پیشرفت فیزیکی پروژه را مورد تأیید ندانست و بیان نمود عملیات اجرایی پروژه در حوزه ساخت و ساز باید با سرعت بیشتری انجام شود که این موضوع می‌تواند برای متقاضیانی که ثبت‌نام کرده‌اند ایجاد امید و زمینه ساز افزایش آورده سهم متقاضی در این پروژه‌ها شود.

وی به اهمیت شفاف‌سازی روند پروژه برای مردم اشاره کرد و خواستار اطلاع‌رسانی مستمر و دقیق درباره وضعیت پیشرفت کار شد تا از بروز هرگونه نگرانی و نارضایتی عمومی جلوگیری شود.

معاون استاندار هرمزگان در پایان بر تأکیدات جلسه بر رعایت کیفیت مصالح و روش‌های ساخت نیز تأکید کرد و گفت: هدف ما این است که این پروژه‌های مسکن ملی نه تنها در زمان مقرر به پایان برسد، بلکه از نظر کیفیت نیز استانداردهای لازم را رعایت کند تا رضایت کامل متقاضیان را جلب نماید.