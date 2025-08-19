به گزارش خبرنگار مهر، تورج امرایی ظهر سه شنبه در دیدار با استاندار کردستان، با اشاره به ظرفیت‌های بالقوه استان، گفت: اکنون زمان آن است که ظرفیت‌های علمی و فناوری خارج از مرکز به استان‌هایی که استعداد و توانمندی دارند سوق داده شود.

وی افزود: ما امروز ۵۴ شرکت دانش‌بنیان استان را بررسی کردیم که با مشکلاتی از جمله کمبود فضای کاری و زیرساخت مواجه هستند.

وی خاطر نشان کرد: تعهد ما این است که با برنامه‌ریزی زمان‌بندی شده، این مشکلات را پوشش دهیم و اولویت‌بندی درخواست‌های شرکت‌ها با هماهنگی استانداری انجام خواهد شد.

امرایی همچنین پیشنهاد ایجاد مرکزی برای علم و فناوری در کردستان با محوریت پارک علم و فناوری را مطرح کرد و افزود: این الگو مشابه خانه‌های نوآوری و فناوری در سایر کشورهاست و می‌تواند به توسعه علمی و فناوری منطقه کمک شایانی کند.

معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی ریاست جمهوری یادآور شد: متأسفانه زیرساخت‌های علمی استان هنوز با ظرفیت‌های بالقوه آن هماهنگ نیست و بسیاری از استادان برجسته دانشگاه کردستان، با وجود موفقیت‌های ملی و بین‌المللی، از محدودیت‌های زیرساختی رنج می‌برند و امیدواریم با برنامه‌ریزی مناسب، این خلاءها جبران شود.

پروژه‌های انرژی خورشیدی در پشت بام دستگاه‌های دولتی ایجاد می‌شود

وی در ادامه به پروژه‌های انرژی خورشیدی اشاره کرد و توضیح داد: پشت‌بام دستگاه‌های دولتی استان با ظرفیت ۳ مگاوات تحت پوشش قرار گرفته است و منابع ماده ۱۶ برای این پروژه اختصاص داده شده است.

امرایی تصریح کرد: اولویت ما اجرای پروژه در استان‌های کمتر توسعه‌یافته بوده و کردستان به عنوان یکی از استان‌های پایلوت انتخاب شده است.

وی اذعان کرد: در فاز اول، ساختمان‌هایی مانند بیمارستان‌ها و دانشگاه‌ها تحت پوشش قرار خواهند گرفت.

امرایی با اشاره به حمایت معاونت علمی از اجرای این پروژه‌ها، گفت: با تخصیص بودجه و همکاری دستگاه‌های اجرایی، پروژه‌های انرژی خورشیدی و توسعه زیرساخت‌های دانش‌بنیان استان به زودی آغاز خواهد شد و امیدواریم آغاز این فعالیت‌ها در کردستان الگویی برای سایر استان‌ها باشد.