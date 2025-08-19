برنامه استان کرمان تبدیل هر روستا به یک کارخانه است

به گزارش خبرگزاری مهر، مرضیه مهدوی، در شورای اداری شهرستان نرماشیر با اشاره به جوان بودن ترکیب جمعیتی این شهرستان گفت: در حالی که کشور وارد دوره سالمندی می‌شود، نرماشیر با میانگین سنی ۲۸ سال سرمایه‌ای ارزشمند برای توسعه آینده در اختیار دارد.

وی بر لزوم هدایت سرمایه‌گذاری‌ها به مناطق کمتر برخوردار تأکید کرد و گفت: برنامه استان کرمان این است که هر روستا به یک کارخانه تبدیل شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار کرمان ادامه داد: تحقق این هدف علاوه بر ایجاد اشتغال پایدار، از مهاجرت روستاییان به شهرها و پیامدهای اجتماعی آن جلوگیری خواهد کرد.

وی افزود: تکمیل زنجیره ارزش خرما و توسعه گردشگری در نرماشیر از جمله اولویت‌های توسعه‌ای استان است.

مهدوی، همچنین بر ضرورت حضور میدانی مدیران کل تأکید و تصریح کرد: هیچ مدیری نباید صرفاً در مرکز استان کرمان بماند؛ لازم است دست‌کم یک یا دو بار در سال از شهرستان‌ها بازدید کرده و از نزدیک در جریان مشکلات قرار گیرد.

وی عدالت در استخدام و پرداخت رفاهیات را از دیگر مطالبات مهم عنوان کرد و افزود: سهمیه‌های استخدامی باید در همان شهرستان به کار گرفته شود و نظام رفاهی طوری طراحی شود که کارکنان مناطق کمتر برخوردار از حمایت بیشتری برخوردار شوند.

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار کرمان توجه به حقوق شهروندی و تکریم ارباب‌رجوع را از وظایف اصلی مدیران برشمرد و گفت: تکریم ارباب‌رجوع در واقع تکریم انقلاب است و مدیران با روی گشاده و پاسخگویی سریع، شأن اداری نظام را حفظ کنند.