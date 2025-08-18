نماز جمعه قرارگاه فرهنگی و لشکر آماده در خدمت نظام است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام ابراهیم معادی با اشاره به نمونههایی از فضیلت روز جمعه و نماز جمعه اظهار کرد: خداوند تبارک و تعالی از میان روزها چهار روز را به فضیلت و شرافت برگزید؛ از جمله روز جمعه، روز عرفه، یوم الترویه، یوم قربان. روز جمعه سید روزها است و در نزد خداوند بالاترین مرتبه را دارد.
رئیس ستاد نماز جمعه مشهد مقدس افزود: خداوند متعال روز جمعه آدم را آفرید و آدم (ع) روز جمعه به بهشت وارد شد و در همان روز قیامت برپا میگردد. خداوند در روز جمعه، حسنات بندگان را دو برابر میکند، از گناهان میگذرد، مقام نیکان را بالا میبرد و دعا را مستجاب میکند. تعداد آزادشدگان از آتش در روز جمعه بیشتر از روزهای دیگر است و کسی که شب جمعه بمیرد، عذاب قبرش بخشیده میشود.
وی با بیان اینکه خداوند از میان روزها، روز جمعه را برگزید و از ماهها، ماه مبارک رمضان و از شبها، شب قدر را انتخاب کرد، عنوان کرد: امام جعفر صادق (ع) میفرمایند: هر که از زوال پنجشنبه تا جمعه بمیرد، خداوند او را از فشار قبر پناه دهد. خداوند متعال شب جمعه، ملائک را به آسمان اول میفرستد تا حسنات ایشان را زیاد کند و گناهان انسان را ببخشد. کسی که ارزش روز جمعه و شب جمعه را میداند و برنامههای عبادی آن را انجام میدهد، خداوند حسناتش را زیاد میکند. در شب جمعه، فرشتهای از نزدیک ترین محل به بالای سر مردم نازل میشود و ندا میدهد: «آیا توبه کنندهای هست که توبهاش را بپذیریم؟».
ریشههای تاریخی نماز جمعه: از پیامبر اکرم (ص) تا انقلاب اسلامی
معادی در ادامه با اشاره به تاریخ نماز جمعه در اسلام، اظهار کرد: پیامبر اکرم (صلیالله علیه و آله و سلم) وقتی که در مکه حضور داشتند، برای ایشان امکان برگزاری نماز جمعه فراهم نبود تا اینکه هجرت کرده و وارد مدینه شدند. در بدو ورود، اولین اقدام پیامبر اکرم (ص) اقامه نماز جمعه بود که در آن ۴۰ نفر از مسلمانان شرکت کردند. پس از آن، پیامبر اکرم (ص) به مدت ۱۰ سال در مکه نماز جمعه برگزار اقامه کردند که آمار خطبهها باید بیش از ۵۰۰ خطبه باشد، اما متأسفانه از این سرمایه گرانبها تنها گزارشهای معدودی به صورت گزینشی باقی مانده است.
رئیس ستاد نماز جمعه مشهد مقدس با بیان اینکه اولین نماز جمعه پس از پیروزی انقلاب اسلامی در روز پنجم مرداد سال ۱۳۵۸، سوم ماه مبارک رمضان در دانشگاه تهران به امامت حضرت آیتالله طالقانی اقامه شد، افزود: پس از آن، نمازها در سطح کشور توسعه یافت. اقامه نماز جمعه از شئون حاکم اسلامی است؛ حاکم اسلامی یا خود باید نماز را اقامه کند یا کسی را به نیابت از خود مأمور به اقامه نماز جمعه سازد. در زمان امام خمینی (ره)، به دلیل شرایط جسمانی ایشان، حضرت آیتالله طالقانی را مأمور به اقامه نماز کردند و پس از ایشان نیز امامجمعههای موقت دیگری در تهران اضافه شدند که امروز نیز چند امامجمعه موقت با اذن حاکم اسلامی اقامه نماز میکنند.
وی عنوان کرد: در حال حاضر نیز با توجه به اینکه مقام معظم رهبری از شرایط جسمانی برخوردار هستند و توان اقامه نماز را دارند، معظم له امامجمعه هستند و هرگاه اراده بفرمایند، شخصاً خطبه میخوانند و به سمت قبله میایستند و مردم به ایشان اقتدا میکنند. در سطح کشور نیز حدود ۹۰۰ نماز جمعه به نیابت از ولی امر مسلمین در مصلیهای نماز جمعه اقامه میشود و همه اینها به برکت انقلاب اسلامی و ولایت مطلقه فقیه است.
ویژگیهای منحصر به فرد نماز جمعه
وی در خصوص ویژگیهای نماز جمعه ادامه داد: نماز جمعه، بر خلاف بسیاری از عبادات، جنبه خصوصی و فردی ندارد، بلکه از شئون حکومت اسلامی است و همین ویژگی اهمیت ویژهای به این عبادت میبخشد. در حقیقت، نماز جمعه، جامعه را به مرکزیت نظام پیوند میزند و هر جمعه، نمازگزاران با شرکت در آن، این پیوند را استحکام بخشیده و در تجدید بیعت شرکت میکنند.
معادی ابراز کرد: یکی از ویژگیهای نماز جمعه این است که به صورت فردی اقامه نمیشود، بلکه به جماعت برگزار میگردد. دومین ویژگی، این است که امام جمعه یا خود حاکم اسلامی است یا از طرف او منصوب شده است. به این معنا که هر فردی که شرایط امامت جماعت را داشته باشد، نمیتواند امام جمعه باشد، بلکه علاوه بر این شرایط، باید از سوی ولی امر مسلمین منصوب بوده و اجازه او را داشته باشد.
رئیس ستاد نماز جمعه مشهد مقدس سومین ویژگی نماز جمعه را در هم آمیختگی عبادت و سیاست دانست که نقطه التقای احکام سیاسی و عبادی اسلام را هر هفته به نمایش میگذارد و تاکید کرد: در خطبههای نماز جمعه، مسائل روز کشور به پیروی از رهبر انقلاب ارائه میشود.
به گفته وی چهارمین ویژگی نماز جمعه نیز تفاوتهای صوری آن با نمازهای دیگر است که نماز جمعه دو خطبه دارد که هر خطبه یک رکعت نماز به حساب میآید.
معادی گفت: همچنین، نماز جمعه نباید در فاصله کمتر از یک فرسنگ (تقریباً ۶ کیلومتر) از یکدیگر برگزار شود و شعاع اقامه آن باید ۶ کیلومتر رعایت شود. این نیز یکی از ویژگیهای اقامه نماز جمعه است.
نماز جمعه قدرتساز و جهتدهنده به جامعه است
رئیس ستاد نماز جمعه مشهد مقدس اضافه کرد: نماز جمعه قدرتساز و جهتدهنده به جامعه است و حلقه وصل بین نمازگزاران و امام جمعه محسوب میشود. افزون بر این، نماز جمعه پلی میان نسلهاست و به انتقال ارزشها کمک میکند. همچنین نماز جمعه عرصهای برای دشمنشناسی است و یکی از وظایف امام جمعه، معرفی دشمنان اسلام و مسلمانان در قالب تحلیلهای سیاسی به مردم است. نماز جمعه در واقع یک قرارگاه فرهنگی و یک لشکر همیشه آماده در خدمت نظام در تمام سطوح است.
وی بیان کرد: نماز جمعه در تقویت باورهای دینی مردم نقش مستقیم و مؤثری دارد و به ارتقای اعتقادات آنان کمک میکند. این عبادت، عامل پیوند بین مسلمانان و ایجاد وحدت است. نمازجمعه در تربیت جامعه اسلامی نقش بسزایی دارد؛ چرا که هر نهادی که از قدرت معنوی بالایی برخوردار باشد، موجب ارتقای فرهنگ عمومی میشود.
معادی با بیان اینکه ستاد نماز جمعه نقشی در ایجاد نظم و انتظام دارد و نماز جمعه باید عرصهای برای نمایش چهرههای آرامشبخش و انسانهای نمونه در جامعه باشد، ابراز کرد: این نهاد، همچون پدری عمل میکند که بسیاری از نهادهای برخاسته از انقلاب در عرصههای نظامی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و خدماتی در خدمت مردم فعالیت میکنند و به نوعی محصول و فرزندان نماز جمعه محسوب میشوند.
وظیفه ستاد نماز جمعه پشتیبانی و تسهیلگری در برگزاری هرچه باشکوهتر نماز جمعه است
رئیس ستاد نماز جمعه مشهد مقدس با اشاره به سوال برخی افراد مبنی بر اینکه چرا ستاد نماز جمعه در بسیاری از مسائل موجود در جامعه ورود پیدا نمیکند و حضور فعالی ندارد، گفت: تشکیلات ستاد نماز جمعه و آئیننامههای مربوط به آن، به ستاد اجازه فعالیت در خارج از حوزه نماز جمعه را نمیدهد.
وی افزود: اما امام جمعه میتواند در خطبههای نماز، حوادث را تحلیل، آنها را بیان، و به مسئولان گوشزد کند و در مسئولیتهایی که مستقیم به او از طرف نظام محول شده است در اداره جامعه نقش ایفا کند.
معادی با بیان اینکه در حال حاضر ۷۵۰ نفر عضو ستاد نماز جمعه مشهد هستند، بیان کرد: نیمی از آنها برادران و نیمی خواهران میباشند که دارای مدارج علمی مختلفی بوده و در روزهای جمعه به مردم خدمترسانی میکنند.
رئیس ستاد نماز جمعه مشهد مقدس با توجه به فرموده حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری مبنی بر برگزاری نمازجمعه در حرم مطهر رضوی عنوان کرد: برای اجرای این مهم ستاد نماز جمعه مشهد فقط سه ساعت در روزهای جمعه برای اقامه نماز فضاهایی را در اختیار دارد که صرفاً برای برگزاری نماز جمعه استفاده میشود.
وی در پاسخ به این سوال که چرا ستاد مشهد مانند برخی ستادهای نماز جمعه در کشور در کنار نماز فعالیتهای جانبی انجام نمیدهد گفت: در سایر استانها فضایی که برای نماز جمعه در نظر گرفته شده است در اختیار خود ستاد میباشد در حالی که در مشهد اینگونه نیست.
معادی با اشاره به این موضوع که در طول سالهای اخیر، این آمار بارها سرشماری شده است خاطرنشان کرد: این رقم مربوط به روزهای جمعه عادی بوده و در مناسبتهای خاص چون نماز عید فطر تا ۲۷۰ هزار نفر نیز جمعیت حضور داشته است.
به گفته رئیس ستاد نماز جمعه مشهد مقدس آمار یاد شده جدا از تعداد زائران شرکت کننده در نماز جمعه مشهد است.
وی با بیان این مطلب که ستاد نماز جمعه مشهد عضو جدید میپذیرد ادامه داد: واحد برادران در صحن قدس و واحد خواهران در بست شیخ بهایی آماده ثبت نام از اعضای جدیددر ستاد نماز جمعه می باشندکه در صورت داشتن شرایط لازم، پذیرفته میشوند.
نظر شما