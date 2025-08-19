مراسم یادبود قرآنی مادران و کودکان شهید در حرم رضوی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم یادبود قرآنی مادران و کودکان شهید با عنوان «فرشتگان مقاومت» صبح سه شنبه در رواق حضرت امام خمینی (ره) با حضور همسر شهید احد اقدسی و مادر شهیدان محدثه و محمدرضا اقدسی، از شهدای جنایت رژیم صهیونیستی و جمعی از کودکان و نوجوانان، برگزار شد.
برنامههای کودکانه توسط احمد آهنچیان مجری برنامههای کودک اجرا و قرائت قرآن توسط قاری نوجوان سبحان عبداللهی، همخوانی سرود جمهوری اسلامی و صلوات خاصه حضرت رضا (ع)، قرائت دستهجمعی قرآن، دکلمه خوانی سوره فجر، گفتگو با مادر شهیدان اقدسی، اجرای گروه سرود ندای غدیر، مداحی و سینهزنی مداح نوجوان از دیگر برنامههای این مراسم بود.
نظر شما