  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۸ مرداد ۱۴۰۴، ۱۴:۵۴

مراسم یادبود قرآنی مادران و کودکان شهید در حرم رضوی برگزار شد

مراسم یادبود قرآنی مادران و کودکان شهید در حرم رضوی برگزار شد

مشهد - مراسم یادبود قرآنی مادران و کودکان شهید با عنوان «فرشتگان مقاومت» در حرم مطهر رضوی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم یادبود قرآنی مادران و کودکان شهید با عنوان «فرشتگان مقاومت» صبح سه شنبه در رواق حضرت امام خمینی (ره) با حضور همسر شهید احد اقدسی و مادر شهیدان محدثه و محمدرضا اقدسی، از شهدای جنایت رژیم صهیونیستی و جمعی از کودکان و نوجوانان، برگزار شد.

برنامه‌های کودکانه توسط احمد آهنچیان مجری برنامه‌های کودک اجرا و قرائت قرآن توسط قاری نوجوان سبحان عبداللهی، همخوانی سرود جمهوری اسلامی و صلوات خاصه حضرت رضا (ع)، قرائت دسته‌جمعی قرآن، دکلمه خوانی سوره فجر، گفتگو با مادر شهیدان اقدسی، اجرای گروه سرود ندای غدیر، مداحی و سینه‌زنی مداح نوجوان از دیگر برنامه‌های این مراسم بود.

کد خبر 6564499

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها