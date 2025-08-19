جهش توسعه شهری شیراز با بودجه ۷ برابری

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن اسدی عصر سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای خدمت به ویژه شهیدان رجایی و باهنر، هفته دولت را فرصتی مغتنم برای ارائه گزارش عملکرد شورا و شهرداری به مردم شیراز دانست.

وی با اشاره به پیشرفت‌های چشمگیر شهری، از برنامه‌های آتی شهرداری برای تسریع روند توسعه خبر داد و با تأکید بر رویکرد برنامه‌محور شهرداری، تصریح کرد: ما در شهرداری شیراز از روز اول اعلام کردیم که بر مدار برنامه کار می‌کنیم. چهار سال گذشته، تکالیف شورای شهر و بودجه‌های سالیانه، نقشه راه ما بوده است.

اسدی به تحقق بی‌سابقه ۹۳ درصدی مصوبات شورای شهر در سال چهارم فعالیت شورا اشاره کرد و آن را یک رکورد در مقایسه با دوره‌های گذشته خواند و گفت: این موفقیت حاصل همکاری تنگاتنگ بین مدیران و کارکنان شهرداری و پیگیری جدی مصوبات شورای شیراز است.

از زیرساخت تا محرومیت‌زدایی

شهردار شیراز از تدوین برنامه راهبردی عملیاتی شهرداری شیراز برای سال جاری خبر داد و گفت: بعد از هزاران نفر ساعت کار و جلسات فشرده، ما یکصد و ۷۵ پروژه مهم و تأثیرگذار را به عنوان خروجی نهایی این برنامه نهایی کرده‌ایم. این پروژه‌ها شامل طرح‌های زیربنایی، خدمات شهری، بهداشت، سلامت، محیط زیست، عمرانی، ورزشی، فرهنگی و گردشگری هستند که نیازهای شهر را پوشش می‌دهند.

اسدی به جهش چشمگیر بودجه شهرداری شیراز در دوره ششم شورای شهر اشاره کرد و افزود: بودجه سالیانه نسبت به روزی که شورای شهر کار خود را آغاز کرد، ۷۰۰ درصد رشد داشته است.

وی ادامه داد: این میزان رشد در هیچ کلان‌شهر دیگری سابقه نداشته است. نکته حائز اهمیت این است که از بودجه ۴۲ هزار میلیارد تومانی امسال، نزدیک به ۳۳ هزار میلیارد تومان (۷۷ درصد) به پروژه‌های عمرانی اختصاص یافته که عامل اصلی رونق پروژه‌های عمرانی در سطح شهر است.

آغاز هفته دولت با ۲۸۰ پروژه و ۱۳,۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار

اسدی در ادامه به برنامه‌های هفته دولت اشاره کرد و گفت: در هفته دولت که از دوم شهریور آغاز می‌شود، ما نزدیک به ۲۸۰ پروژه را با اعتباری بالغ بر ۱۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان تقدیم مردم شیراز خواهیم کرد.

برنامه پنج ساله جدید؛ نگاهی به آینده شیراز ۱۴۰۹

اسدی با اشاره به برنامه پنج ساله شهرداری شیراز که برشی از برنامه ۲۰ ساله است، اعلام کرد: برنامه پنج ساله شهرداری شیراز برای سال‌های ۱۴۰۵ تا ۱۴۰۹ به زودی به شورای شهر تقدیم خواهد شد تا مشکلات مردم کاهش یابد.

شهردار شیراز در پایان سخنان خود بر پیشرفت چشمگیر پروژه‌های محله‌محور و محرومیت‌زدایی در مناطق ۱۱ گانه شهر تأکید و ابراز امیدواری کرد که شیراز ۱۴۰۴، تفاوتی اساسی با گذشته خود داشته باشد.