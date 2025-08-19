به گزارش خبرنگار مهر، رضا محمدیان ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: من عمیقاً معتقدم که شهر یک موجود زنده است. این موجودیت از تعامل پویای ساختمان‌ها، انسان‌ها، درختان و کل کالبد شهری شکل می‌گیرد که همواره در حال تغییر، حرکت و بالندگی است. از این رو، برای داشتن شهری پویا و رو به پیشرفت، چاره‌ای جز تمرکز بر توسعه زیرساخت‌ها و اجرای پروژه‌های عمرانی مرتبط نداریم.

وی بر اهمیت برنامه‌ریزی هدفمند برای توسعه شهری تأکید کرد و ادامه داد: پیشرفت شهر با شعار و سخنرانی و جلسات محض محقق نمی‌شود. شهر باید با کار در میدان و از طریق اجرای پروژه‌های متنوع اداره شود. محمدیان با اشاره به دامنه گسترده وظایف مدیریت شهری، به نقش پررنگ فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی، حتی میانجی‌گری در اختلافات و حل و فصل منازعات اشاره کرد و گفت: این‌ها و بسیاری از مسائل دیگر، نشانه‌هایی از پویایی یک شهر است که مردم شاید بهتر از هر متخصصی آن را درک می‌کنند.

عضو شورای اسلامی شهر شیراز با هشداری جدی نسبت به هرگونه کاستی در حوزه اجرا، افزود: اگر به بهانه مسائل گوناگون، ساختار اجرایی شهر را تضعیف کنیم، قطعاً به پیکره شهر آسیب زده و با مشکلات و چالش‌های بزرگی مواجه خواهیم شد.

محمدیان با نگاهی به تجربیات جهانی در مدیریت شهری، گفت: در دنیای امروز، مدیریت شهری به سمتی حرکت کرده که بر بهبود کیفیت زندگی شهروندان، برنامه‌ریزی‌های بهینه، ارتقا ارتباطات مؤثر و هدفمندسازی سفرهای روزمره تأکید دارد. این رویکرد در بسیاری از نقاط جهان به نتایج درخشانی منجر شده است.

وی به وضعیت شهر شیراز پرداخت و ادامه داد: در شیراز با تصویب و پیگیری‌های مستمر شورای شهر، پروژه‌های متعددی در دست اجراست، بسیاری به اتمام رسیده‌اند و شماری نیز در شرف آغاز هستند.

رئیس کمیسیون عمران شورای شهر شیراز بر نقش مطالبه‌گری عمومی تأکید کرد و تصریح کرد: آنچه مسلم است، مردم باید مطالبه گر توسعه هرچه بیشتر زیرساخت‌ها در سطح شهر باشند تا به لطف این تلاش‌ها، شیراز بتواند به عنوان یک شهر برتر، نه فقط در زمینه‌های خاص، بلکه در تمامی ابعاد، الگویی درخشان برای سایر شهرهای ایران و حتی فراتر از آن باشد.