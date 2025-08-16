  1. استانها
  2. فارس
۲۵ مرداد ۱۴۰۴، ۱۷:۴۲

تبیین دستاوردهای نظام برای آحاد جامعه ضروری است

شیراز- مدیرکل تبلیغات اسلامی استان فارس با اشاره به ماموریت‌های سازمان تبلیغات بر ضرورت تبیین دستاوردهای نطام برای آحاد مردم جامعه تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدباقر ولدان عصر شنبه در دیدار با رئیس و اعضای شورا اسلامی و همچنین شهردار شیراز با اشاره به مأموریت‌های فرهنگی و اجتماعی سازمان تبلیغات اسلامی، این نهاد را بازوی توانمند شهرداری‌ها در توسعه فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی و عمرانی دانست و بر ضرورت تبیین دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی برای آحاد جامعه تأکید کرد.

وی تبیین ارزش‌های معنوی، خدمات و دستاوردهای نظام را از وظایف اصلی سازمان تبلیغات اسلامی برشمرد و آن را عاملی مؤثر در ایجاد امید، نشاط اجتماعی و تقویت سرمایه اجتماعی عنوان کرد.

در این دیدار، اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار شیراز با ابراز امیدواری نسبت به گسترش تعاملات دوجانبه، بر استمرار همکاری‌های فرهنگی و اجتماعی در راستای ارتقا سطح خدمات شهری و تقویت ارتباط با شهروندان تأکید کردند.

