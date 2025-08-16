تبیین دستاوردهای نظام برای آحاد جامعه ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدباقر ولدان عصر شنبه در دیدار با رئیس و اعضای شورا اسلامی و همچنین شهردار شیراز با اشاره به مأموریت‌های فرهنگی و اجتماعی سازمان تبلیغات اسلامی، این نهاد را بازوی توانمند شهرداری‌ها در توسعه فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی و عمرانی دانست و بر ضرورت تبیین دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی برای آحاد جامعه تأکید کرد.

وی تبیین ارزش‌های معنوی، خدمات و دستاوردهای نظام را از وظایف اصلی سازمان تبلیغات اسلامی برشمرد و آن را عاملی مؤثر در ایجاد امید، نشاط اجتماعی و تقویت سرمایه اجتماعی عنوان کرد.

در این دیدار، اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار شیراز با ابراز امیدواری نسبت به گسترش تعاملات دوجانبه، بر استمرار همکاری‌های فرهنگی و اجتماعی در راستای ارتقا سطح خدمات شهری و تقویت ارتباط با شهروندان تأکید کردند.