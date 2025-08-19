عراقچی: ارمنستان اطمینان داد خاکش مبدأ تهدید علیه ایران نخواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان، پس از نشست سران ایران و ارمنستان اظهار داشت: مذاکرات بسیار جدی و سازنده‌ای میان دو طرف برگزار شد. ما درباره همکاری‌های گسترده اقتصادی از جمله تجارت، سرمایه‌گذاری و اجرای پروژه‌های فنی و مهندسی گفت‌وگوهای مفصلی داشتیم. همچنین همکاری‌های فرهنگی میان دو کشور به دلیل پیوندهای عمیق و دیرینه فرهنگی، بخش دیگری از مباحث این نشست را تشکیل داد.

وی افزود: در حوزه ترانزیت و مسیرهای ارتباطی نیز گفت‌وگوهای مهمی صورت گرفت. طرف ارمنی توضیحات مبسوطی درباره مباحث اخیر در واشنگتن ارائه کرد و اطمینان داد که از خط قرمزهای جمهوری اسلامی ایران آگاه است و همواره به آن‌ها توجه خواهد داشت. بر اساس این اطمینان، ارمنستان هیچ‌گاه اجازه نخواهد داد که از خاک این کشور تهدیدی متوجه ایران شود.

وزیر امور خارجه در پایان گفت: توافق شد که سند جامع همکاری‌های راهبردی میان دو کشور در آینده نزدیک نهایی و امضا شود.