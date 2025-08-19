  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۲۸ مرداد ۱۴۰۴، ۱۵:۳۸

عراقچی: ارمنستان اطمینان داد خاکش مبدأ تهدید علیه ایران نخواهد شد

وزیر امور خارجه تأکید کرد: طرف ارمنی اطمینان داد که هیچ‌گاه اجازه نخواهد داد از خاک این کشور تهدیدی متوجه جمهوری اسلامی ایران شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان، پس از نشست سران ایران و ارمنستان اظهار داشت: مذاکرات بسیار جدی و سازنده‌ای میان دو طرف برگزار شد. ما درباره همکاری‌های گسترده اقتصادی از جمله تجارت، سرمایه‌گذاری و اجرای پروژه‌های فنی و مهندسی گفت‌وگوهای مفصلی داشتیم. همچنین همکاری‌های فرهنگی میان دو کشور به دلیل پیوندهای عمیق و دیرینه فرهنگی، بخش دیگری از مباحث این نشست را تشکیل داد.

وی افزود: در حوزه ترانزیت و مسیرهای ارتباطی نیز گفت‌وگوهای مهمی صورت گرفت. طرف ارمنی توضیحات مبسوطی درباره مباحث اخیر در واشنگتن ارائه کرد و اطمینان داد که از خط قرمزهای جمهوری اسلامی ایران آگاه است و همواره به آن‌ها توجه خواهد داشت. بر اساس این اطمینان، ارمنستان هیچ‌گاه اجازه نخواهد داد که از خاک این کشور تهدیدی متوجه ایران شود.

وزیر امور خارجه در پایان گفت: توافق شد که سند جامع همکاری‌های راهبردی میان دو کشور در آینده نزدیک نهایی و امضا شود.

کد خبر 6565245
نفیسه عبدالهی

