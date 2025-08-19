به گزارش خبرگزاری مهر، هفتمین نشست تخصصی آتش نشانی کلانشهرهای کشور به میزبانی سازمان آتش نشانی تهران، امروز با حضور قدرت الله محمدی مدیر عامل سازمان آتش نشانی تهران، شاپور مقتدر مدیر کل پدافند غیر عامل سازمان دهیاری‌ها و شهرداری‌های کشور، مدیران آتش نشانی کلانشهرهای کشور و معاونان و مدیران سازمان آتش نشانی تهران برگزار شد.

قدرت الله محمدی مدیر عامل سازمان آتش نشانی تهران تصریح کرد: آتش نشانی‌ها در جنگ ۱۲ روزه با رژیم صهیونیستی تجربیات بسیاری کسب کردند که با تبادل تجربیات می‌توانیم در رویارویی با حوادث و بحران‌ها عملکرد بهتری داشته باشیم و با کسب تجربه در صحنه خدمت رسانی حاضر شویم.

محمدی در ادامه خواستار بررسی ساختار ایمنی و بحران کشور شد و اظهار داشت: در خیلی موارد در صحنه حوادث و بحران‌ها، مشخص نیست مسئولیت فرماندهی صحنه با چه کسی است که بهتر است برای هماهنگی و تعامل هر چه بیشتر این موضوع مورد بررسی قرار گیرد.

گفتنی است؛ در ادامه این نشست، مدیران آتش نشانی کلانشهرهای کشور در خصوص استفاده از ظرفیت‌های شهرهای دیگر در صورت بروز بحران و حوادث وسیع، بروز رسانی تجهیزات و خودروهای آتش نشانی و تعامل با دستگاه‌های اجرایی و امدادی به بحث، تبادل نظر و ارائه راهکار پرداختند.