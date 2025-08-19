پزشکیان: مرزهای ایران و ارمنستان همچنان مرزهای دوستی خواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود پزشکیان رئیس جمهور کشورمان در نشست خبری مشترک با نخست وزیر ارمنستان، گفت: ارمنستان کشوری مهم در همسایگی جمهوری اسلامی ایران است و تاریخ گواه بر عمق قرابت میان مردمان می‌باشد. حضور جامعه ارمنی در جای جای ایران به خصوص در مناطق همجوار، وجود مصادیق مشترک فرهنگی و تمدنی در دو سوی مرزها، نشان از پیوند دوستی میان دو کشور دارد.

وی افزود: مرزهای ما در طول سال‌های گذشته، مرزهای دوستی و حلقه اتصال مردمان ما بوده و همچنان خواهد بود. از کوه‌های آرارات تا فلات ایران نسیم تاریخ، بوی شعر، موسیقی و مهمان نوازی را به هر دو سوی مرز برده است و حافظ شیرین سخن اینگونه از ساحل ارس زندگی و پویایی در اطراف آن یاد می‌کند و می‌فرماید: «ای صبا گر بگذری بر ساحل رود ارس؛ بوسه زن بر خاک آن وادی و مشکین کن نفس.»

رئیس جمهور با اشاره به سیاست صلح طلبانه ایران با همسایگان خود، تصریح کرد: ما آرامش و رفاه همسایگان خود از جمله ارمنستان را با منافع خود هم راستا می‌دانیم و معتقدیم همگرایی و توجه به مؤلفه‌های دوستی مهم‌ترین عامل پایداری امنیت و حرکت در مسیر توسعه یافتگی است.

وی ادامه داد: ما همواره با صراحت از تمامیت ارضی ارمنستان حمایت کرده‌ایم و این سیاست سابق و بدون تغییر جمهوری اسلامی ایران است، لذا با هرگونه توسل به زور یا تهدید به استفاده از آن در منطقه مخالف هستیم و معتقدیم که سیاست و حکمرانی در منطقه قفقاز باید قفقازی بماند.

رئیس جمهور ادامه داد: برون‌سپاری حل و فصل مسائل قفقاز به نیروهای فرامنطقه‌ای موجب پیچیده‌تر شدن شرایط منطقه می‌شود.

در حال تکمیل…