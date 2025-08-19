  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۸ مرداد ۱۴۰۴، ۱۶:۴۱

ورود بیش از ۱ میلیون و ۶۳۱ هزار زائر و مسافر به خراسان رضوی

مشهد - جانشین رئیس ستاد اجرایی خدمات سفر خراسان رضوی از ورود ۱ میلیون و ۶۳۱ هزار و ۲۵۸ زائر از ۲۳ تا ۲۷ مرداد ۱۴۰۴ به مشهد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی عسکری اظهار کرد: از ۲۳ تا ۲۷ مرداد ۱۴۰۴ در این مدت تعداد ۴۳ هزار و ۸۶۹ نفر از طریق فرودگاه، ۷۴ هزار و ۱۶۵ نفر از طریق راه آهن، ۴۰ هزار و ۵۷۲ نفر از طریق وسایل حمل و نقل جاده‌ای و ۱ میلیون و ۴۷۲ هزار و ۶۵۱ نفر با وسایل حمل و نقل شخصی به خراسان رضوی و مشهد مشرف شده‌اند.

معاون فرهنگی، اجتماعی و زیارت استانداری خراسان رضوی درباره وضعیت اسکان زائران و مسافران در استان اظهار کرد: ضریب اشغال واحدهای اقامتی رسمی، موقت و اضطراری از ۲۳ مرداد تا ۲۷ مرداد ۱۴۰۴ در استان ۵۸ درصد و در مشهد ۵۹ درصد بوده است.

