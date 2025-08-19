هشدار زرد هواشناسی برای موج گرما و رگبارهای تابستانی در اردبیل

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کل هواشناسی استان اردبیل به زمان شروع این پدیدهها اشاره کرد و گفت: از اواخر وقت چهارشنبه ۲۹ مرداد تا اواخر وقت پنجشنبه ۳۰ مرداد ۱۴۰۴، نوع مخاطرات شامل افزایش محسوس دمای هوا، رگبار و رعد و برق موقتی و وزش تندباد لحظهای حاکم خواهد شد.
مجید کوهی افزود: این شرایط جوی، مناطق مرکزی و جنوبی استان و شهرستانهای گرمی و انگوت را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
وی در خصوص اثرات احتمالی این پدیدهها هشدار داد و گفت: افزایش مصرف آب و برق، احتمال افزایش ساعات قطعی برق به دلیل حاکمیت موج گرما در سطح کشور، احتمال آتشسوزی در مراتع و احتمال گرمازدگی به ویژه در گروههای حساس از جمله مخاطراتی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
کوهی همچنین به احتمال اصابت صاعقه در ارتفاعات و احتمال جاری شدن روان آب و وقوع سیلاب موقتی در برخی مسیلها اشاره کرد و توصیههایی برای کاهش آسیبپذیری ارائه داد.
مدیرکل هواشناسی استان اردبیل تاکید کرد: مدیریت بهینه مصرف آب و برق، پرهیز از فعالیت در فضای باز، مدیریت دما و رطوبت گلخانهها، دامداریها، سردخانهها، عدم اتراق در حاشیه و بستر مسیلها و رودخانههای فصلی، پرهیز از فعالیتهای کوهنوردی و عدم چرای احشام در نواحی مرتفع از جمله توصیهها برای ایام مذکور است.
