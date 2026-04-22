  1. استانها
  2. اردبیل
۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۱۹

تلف شدن ۲۵ راس احشام و مصدومیت چوپان براثر برخورد صاعقه در مشگین شهر

مشگین شهر- فرمانده انتظامی شهرستان مشگین شهر از تلف شدن ۲۵ راس احشام و مصدومیت یک نفر در اثر برخورد صاعقه در روستای رحیم بیگلو بخش ارشق این شهرستان خبر داد.

سرهنگ نیکروز سلیمانی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در پی اعلام مرکز فوریت های پلیسی مبنی بر برخورد صاعقه با احشام در روستای رحیم بیگلو بلافاصله ماموران انتظامی بخش ارشق در محل حاضر شدند.

وی افزود: دربررسی ماموران مشخص شد ۲۵ راس احشام تلف و یک نفر چوپان نیز دچار مصدومیت شده و میزان خسارت وارده، ۶میلیارد ریال برآورد شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان مشگین شهر خاطرنشان کرد: باتوجه به فرارسیدن فصل بارش نزولات الهی واحتمال اصابت صاعقه در ارتفاعات، رعایت نکات ایمنی معادل حفظ جان شهروندان خواهد بود.

کد مطلب 6807904

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها