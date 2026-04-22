تلف شدن ۲۵ راس احشام و مصدومیت چوپان براثر برخورد صاعقه در مشگین شهر

سرهنگ نیکروز سلیمانی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در پی اعلام مرکز فوریت های پلیسی مبنی بر برخورد صاعقه با احشام در روستای رحیم بیگلو بلافاصله ماموران انتظامی بخش ارشق در محل حاضر شدند.

وی افزود: دربررسی ماموران مشخص شد ۲۵ راس احشام تلف و یک نفر چوپان نیز دچار مصدومیت شده و میزان خسارت وارده، ۶میلیارد ریال برآورد شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان مشگین شهر خاطرنشان کرد: باتوجه به فرارسیدن فصل بارش نزولات الهی واحتمال اصابت صاعقه در ارتفاعات، رعایت نکات ایمنی معادل حفظ جان شهروندان خواهد بود.