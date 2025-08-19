هفته دولت فرصتی برای جهاد تبیین و امیدآفرینی در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا هاشمی عصر سهشنبه در ستاد هفته دولت با بیان اینکه موکبداران خراسان جنوبی در ایام پیادهروی اربعین در کاظمین خدمات مناسبی را به زائران ارائه کردند، افزود: امیدواریم با بهرهگیری از منش، شیوه و روش شهید رجایی خدمات بتوانیم خدمات ارزندهای به مردم ارائه کنیم.
وی بیان کرد: ستاد هفته دولت با کمیتههای مختلف از مدتی پیش در استان تشکیل شده و هفته دولت امسال با توجه به اینکه بعد از جنگ ۱۲ روز اتفاق میافتد، فرصت بسیار خوبی برای جهاد تبیین و امیدآفرینی است.
وی با بیان اینکه یکی از وزرا در هفته دولت به استان خواهد آمد، تاکید کرد: تنها پروژههایی که ۱۰۰ درصد تکمیل شده باشند، در هفته دولت افتتاح خواهند شد.
هاشمی با تاکید به برپایی میز خدمت و ارتباط نزدیک با مردم، ادامه داد: در راستای تاکیدات مقام معظم رهبری، باید مسئولان دستگاههای اجرایی ارتباط تنگاتنگی با مردم داشته باشند.
وی همچنین خواستار فعالیت ستادهای هفته دولت و برگزاری جلسات آن با محوریت تبلیغات اسلامی در مساجد استان شد.
استاندار خراسان جنوبی ادامه داد: تاکنون ۸۵ درصد اعتبارات استان جذب شده و مدیران دستگاههای اجرایی باید در چند روز باقی مانده برای جذب باقی مانده اعتبارات تلاش کنند.
