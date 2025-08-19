فعالیت ادارات ایلام در روز شنبه تعطیل اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، افشین کریمی عصر سه شنبه اعلام کرد: با توجه به تداوم گرما و روند فعلی مصرف برق و ایجاد ناترازی در سرانه مصرف برق در مناطق مختلف استان و بنا به مصوبه کارگروه مدیریت بهینه مصرف انرژی، مستند به تبصره ۱ ماده ۲ مصوبه شماره ۲۶۷۴۳ ت ۵۹۷۹۰ ه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ هیئت محترم وزیران، با موافقت استاندار محترم ایلام، فعالیت ادارات، دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، مؤسسات آموزش عالی و سایر سازمان‌های دولتی (به استثنای دستگاه‌های خدمات‌رسان) در روز چهارشنبه ۲۹ /۱۴۰۴/۰۵ با دو ساعت تعجیل از ساعت ۶ تا ۱۱ تعیین و شنبه ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ تعطیل است.

وی افزود: بانک‌ها طبق تصمیمات شورای هماهنگی بانک‌ها با تعیین شعب کشیک و شرکت‌های بیمه نیز مطابق مصوبات شورای هماهنگی بیمه‌ها، در روز شنبه خدمات ضروری را ارائه خواهند داد.

معاون استاندار ایلام ادامه داد: این تعطیلی شامل دستگاه‌های خدمات‌رسان، نیروهای عملیاتی، نظامی و انتظامی، مراکز درمانی، بیمارستان‌ها و نیروهای شیفت‌گردان نمی‌شود و فعالیت آن‌ها طبق روال عادی ادامه خواهد داشت.