به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا برازجان عصر سهشنبه در نشست با خبرنگاران اظهار کرد: مردم استان بوشهر بیشترین میزان استفاده از کارت اضطراری جایگاههای سوخت را به نسبت دیگر نقاط کشور را دارند و با اختلاف کمی در رده دوم کشور هستیم.
وی اضافه کرد: استان بوشهر دارای ۷۸ جایگاه سوخت مایع برای عرضه بنزین و نفت گاز و همچنین ۳۵ جایگاه عرضه گاز است که تعداد جایگاهها در حال افزایش است.
مدیر شرکت پخش فرآوردههای نفتی منطقه بوشهر بیان کرد: در حالی که کارت اضطراری جایگاههای سوخت برای کسانی است که کارت شخصی در اختیار ندارند و یا ظرفیت آن به صورت کامل استفاده شده است، در استان بوشهر مردم بیشترین استفاده را از کارتهای جایگاهها دارند.
وی بر لزوم فرهنگسازی برای استفاده از کارتهای شخصی در جایگاهها تاکید کرد و ادامه داد: در جایگاههای سوخت استان به اندازه کافی از کارتهای اضطراری وجود دارد ولی مصرف این کارتها در استان بوشهر بسیار بالا است که باید این رویه تغییر کند.
برازجانی افزود: انتظار میرود نهادهای دولتی و عمومی نیز برای خودروهای خود از کارت سوخت همان وسیله استفاده کنند و در صورت نداشتن کارت سوخت درخواست خود را ارائه کنند تا در سریعترین زمان صادر شود.
مصرف بالای قایقها
وی با اشاره به تعداد بالای قایقهای صیادی در استان تاکید کرد: تعداد قایقهای غیرمجاز همواره در حال افزایش است و این قایقها با تغییر در موتور و افزایش قدرت آن، مصرف بنزین بسیار زیادی دارند.
مدیر شرکت پخش فرآوردههای نفتی منطقه بوشهر با اشاره به استفاده این قایقها از کارت سوخت اضطراری جایگاههای عرضه بنزین، یکی از دلایل کمبود کارت سوخت در جایگاهها را مصرف قایقها از این کارتها دانست.
وی یکی از راههای پیشگیری از مصرف بی رویه استفاده از کارتهای اضطراری را ساماندهی قایقهای غیرمجاز دانست و تاکید کرد: کمبود کارتهای اضطراری در جایگاهها نداریم ولی استفاده بیش از حد قایقها، خودروهای شوتی و… باعث شده تا مصرف این کارتها افزایش یابد.
برازجانی ادامه داد: جایگاههای سوخت مایع در استان اشباع شده است و برای واگذاری مجوز جایگاه در شهرهای بوشهر، گناوه، برازجان و عالیشهر آمادگی داریم و برای جایگاههای سیان جی نیز آماده صدور مجوز هستیم.
نظر شما