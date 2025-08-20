وزارت بهداشت ۱۰۰ همت بدهی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد نجاتیان، در یک برنامه تلویزیونی، به چالشهای حوزه پرستاری پرداخت و گفت: پس از روی کار آمدن دولت چهاردهم و با پیگیریهای رئیسجمهوری و وزیر بهداشت، چند ماه در پرداخت مطالبات معوق پرستاران جلو افتادیم، اما همچنان ۷ ماه معوقات داریم.
وی با عنوان این مطلب که در بودجه ۱۴۰۴ قرار بود ۸۰ هزار میلیارد تومان از محل فروش شرکتهای دولتی به وزارت بهداشت پرداخت شود، افزود: وزارت بهداشت در حال حاضر بالای ۱۰۰ همت به بخشهای تجهیزات، دارو، پزشکان، پرسنل و پرستاران بدهکار است.
نجاتیان اضافه کرد: قرار بود ۸۰ همت بدهی وزارت بهداشت از طریق فروش شرکتهای دولتی به وزارت بهداشت پرداخت شود، بر اساس مصوبه دولت شرکتها هم مشخص شده است، اما با این وضعیت بورس نمیدانیم چه زمانی فروش انجام شده و پرداختها انجام میشود.
رئیسکل سازمان نظام پرستاری گفت: حقوق و معوقات پرستاران منتظر آن است که آن شرکتها به فروش رود و به پول نقد تبدیل شود. به هر حال وضعیت مالی دولت پیش از جنگ چندان مناسب نبود، اکنون هم که در شرایط خاصی هستیم، اما معوقات پرستاران از موضوعاتی است که باید به آن توجه کرد.
