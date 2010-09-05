اردوی تیم ملی شمشیربازی در ساری برپا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی رمضانی بعداز ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: اردوی آمادگی تیم ملی ششیربازی کشورمان برای حضور در رقابت های آسیایی گوانگجو از روز سه شنبه در ساری برگزار می شود.

وی با بیان اینکه در اردوی ساری 14 ملی پوش شمشیرباز اسلحه های سابر، اپه و فلوره حضور دارند گفت: در این اردو دو شمشیرباز مازندرانی به نام های مجتبی عابدینی در اسلحه سابر و سید صادق عابدی در اسلحه اپه شرکت می کنند.

رئیس هیئت شمشیربازی مازندران بیان کرد: در اردوی آماده سازی تیم ملی شمشیربازی کشورمان حامد صیاد قنبری ، شروین طلوعی ، جواد رضایی ، محمد حسین ابراهیمی در اسلحه فلوره ، علی یعقوبیان ، حامد صداقتی ، محمد رضایی ، عبد الله سراجیان و سید صادق عابدی ملی پوشان اسلحه اپه و مجتبی عابدینی ، پرویز درویشی ، حمید رضا طاهرخانی، امین قربانی و محمد فتوحی دراسلحه سابرحضورخواهند داشت.

رمضانی اضافه کرد: بر اساس اعلام فدراسیون شمشیربازی این اردو زیر نظر اولگ باتانوف و کیومرث طلوعی مربیان اسلحه فلوره ، یوگنی بیرکف مربی اسلحه اپه و محمد رضا شیخ الاسلام مربی اسلحه سابربرگزار می شود.

وی خاطرنشان کرد: تیم ملی شمشیربازی بزرگسالان کشورمان به مدت 10 روز دردو سالن سید رسول حسینی و مجموعه ورزشی داراب ساری تمرین خواهند کرد.

