حسام قهرمانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در سال زراعی ۱۴۰۴، تعداد هفت مرکز خرید تضمینی در شهرستان اسلامآبادغرب فعال بودند که شامل دو مرکز تعاون روستایی، چهار سیلوی بخش خصوصی و یک سیلوی دولتی میشود. وی افزود: با تلاش شبانهروزی این مراکز، تاکنون میزان خرید از مرز ۵۱ هزار تن عبور کرده و روند تحویل گندم همچنان ادامه دارد.
به گفته قهرمانی، خرید مستقیم در سیلوی دولتی اسلامآبادغرب با قیمت پایه ۲۰۵ هزار ریال به ازای هر کیلوگرم، همچنان در ساعات اداری در حال انجام است و کشاورزان میتوانند محصول مازاد بر نیاز خود را به این مرکز تحویل دهند.
سرپرست اداره غله و خدمات بازرگانی اسلامآبادغرب و دالاهو همچنین از فعالیت چهار مرکز خرید در شهرستان دالاهو خبر داد و گفت: این مراکز شامل سه مرکز تعاون روستایی و یک سیلوی خصوصی بودند که با پایان یافتن فعالیت آنها، در مجموع بیش از ۳۱ هزار تن گندم در دالاهو خریداری شد.
قهرمانی با اشاره به موضوع پرداخت مطالبات کشاورزان تصریح کرد: تاکنون ۷۳ درصد وجوه خریداریشده به کشاورزان پرداخت شده و مابقی نیز در حال پیگیری است. وی افزود: «این موضوع به صورت جدی از سوی مدیران استانی و در رأس آنها استانداری کرمانشاه و همچنین نمایندگان محترم مردم استان در مجلس شورای اسلامی دنبال میشود تا تمامی مطالبات کشاورزان در کوتاهترین زمان ممکن پرداخت گردد.»
سرپرست اداره غله و خدمات بازرگانی اسلامآبادغرب و دالاهو در پایان یادآور شد: مجموعه دستگاههای اجرایی استان با همکاری نمایندگان مردم، تلاش میکنند علاوه بر تسریع در پرداختها، شرایط بهتری برای تحویل محصول و حمایت از کشاورزان در سالهای آینده فراهم شود.
نظر شما