پرداخت ۷۷۷ میلیارد تومان دیگر به حساب گندمکاران گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، روح‌الله مهری شامگاه پنجشنبه در جمع خبرنگاران از واریز مبلغ ۷۷۷ میلیارد تومان دیگر به حساب گندمکاران استان در روز ۳۰ مردادماه خبر داد.

وی افزود: تا کنون حدود ۹۴ درصد از مبلغ کل مطالبات کشاورزان به ارزش ۱۱ هزار و ۵۹۰ میلیارد تومان به حساب آنان واریز شده است.



مدیر کل غله و خدمات بازرگانی گلستان گفت: باقیمانده مطالبات گندمکاران به مبلغ ۷۶۰ میلیارد تومان باقی مانده که همچنان واریز به حساب کشاورزان ادامه دارد.

مهری اظهار کرد: پس از تکمیل فرآیند واریزی‌ها، میزان نهایی پرداختی‌ها به کشاورزان اعلام خواهد شد.