سختگیری سازمان غذا و دارو در کنترل محصولات تراریخته

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، زهره پوراحمد گفت: تمامی محصولات غذایی تراریخته وارداتی بر اساس قانون ایمنی زیستی مصوب سال ۱۳۸۸ و آئین‌نامه‌های اجرایی آن، پیش از ورود به چرخه مصرف مورد ارزیابی، پایش و نظارت سختگیرانه قرار می‌گیرند.

وی با اشاره به وظایف وزارت بهداشت در حوزه محصولات تراریخته، افزود: هر محصول تراریخته باید پیش از ورود به کشور آزمایش‌های ژنتیکی را پشت سر بگذارد و شرکت واردکننده موظف است نوع ژن‌های اصلاح‌شده را اعلام کند. این اطلاعات در آزمایشگاه‌های مرجع راستی‌آزمایی می‌شود و علاوه بر ژن‌های معرفی‌شده، ژن‌های غیرمجاز نیز مورد بررسی قرار می‌گیرند.

پوراحمد ادامه دادد: صدور مجوز نهایی تنها در صورتی انجام می‌شود که ژن‌های تغییر یافته با فهرست ایمن اتحادیه اروپا و سایر مراجع معتبر جهانی مطابقت داشته باشند.

وی با تأکید بر اینکه این فرآیند نظارتی مانع ورود هرگونه محصول غیرایمن به کشور می‌شود، افزود: نمونه‌برداری و آزمون محموله‌ها در گمرک نیز بخش دیگری از نظارت است که با هدف اطمینان از صحت ادعای شرکت‌ها انجام می‌شود. به گفته وی، سلامت مردم خط قرمز وزارت بهداشت است و هیچ محصولی بدون عبور از مراحل کنترل و پایش وارد چرخه مصرف نخواهد شد.

رئیس اداره نظارت و ارزیابی غذاهای ویژه سازمان غذا و دارو، به ایمنی این محصولات اشاره کرد و گفت: محصولات غذایی تراریخته بر اساس شواهد علمی و ارزیابی نهادهای بین‌المللی معتبر خطری برای سلامت انسان ندارند. ژن‌های دستکاری‌شده وارد بدن می‌شوند اما قابلیت تکثیر یا اثرگذاری بر عملکرد اندام‌ها را ندارند و تنها برای افزایش مقاومت در برابر آفات و تغییرات اقلیمی اصلاح شده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: اگر این محصولات ایمن نبودند، کشورهای پیشرفته‌ای همچون اتحادیه اروپا، آمریکا، چین، استرالیا و ژاپن مجوز مصرف آنها را صادر نمی‌کردند. با این حال، سازمان غذا و دارو علاوه بر کنترل علمی و فنی، بر موضوع برچسب‌گذاری نیز نظارت ویژه دارد تا مصرف‌کنندگان از تراریخته بودن محصول مطلع شوند و بتوانند انتخاب آگاهانه داشته باشند.