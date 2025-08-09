کشف و توقیف ۱۷ ماینر غیرمجاز در شهرک صنعتی احمدآباد

علی مهربخش، در گفتگو با خبرنگار مهر، از شناسایی و توقیف ۱۷ دستگاه ماینر غیرمجاز در یکی از واحدهای تولیدی شهرک صنعتی احمدآباد خبر داد.

مهربخش در ادامه اظهار داشت: در جریان بازرسی‌های دوره‌ای و پیگیری گزارش‌های مردمی، ۱۷ دستگاه استخراج رمز ارز که به‌صورت غیرقانونی و با استفاده از برق صنعتی فعالیت می‌کردند، شناسایی و جمع‌آوری شدند.

وی با بیان اینکه فعالیت غیرمجاز ماینرها تأثیر منفی بر شبکه برق منطقه دارد، افزود: استفاده غیرقانونی از برق برای استخراج رمز ارز موجب افزایش بار شبکه و ایجاد اختلال در تأمین برق مشترکان قانونی می‌شود.

مهربخش تصریح کرد: اداره برق منطقه کهریزک با همکاری نهادهای نظارتی، با هرگونه سوءاستفاده از انرژی برق برخورد جدی خواهد کرد.

رئیس اداره برق کهریزک با تأکید بر اینکه تعرفه پایین برق صنعتی و کشاورزی برخی افراد را به استفاده غیرمجاز از این منابع سوق داده است، گفت: این اقدام علاوه بر تخلف قانونی، تهدیدی جدی برای پایداری شبکه برق محسوب می‌شود.