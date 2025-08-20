  1. استانها
  2. سمنان
۲۹ مرداد ۱۴۰۴، ۸:۵۱

استقرار ۲۵ موکب خدمت رسانی به زائران امام رضا (ع) در استان سمنان

استقرار ۲۵ موکب خدمت رسانی به زائران امام رضا (ع) در استان سمنان

سمنان- مدیر کانون‌های خدمت رضوی استان سمنان از استقرار ۲۵ موکب خدمت رسانی به زائران علی بن موسی الرضا (ع) در محورهای استان خبر داد و گفت: یک هزار خادم یار در این موکب‌ها حضور خواهند داشت.

حسن سعد الدین در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه ۲۵ موکب خدمت رسانی به زائران علی بن موسی الرضا (ع) در مسیر استان سمنان مستقر می‌شوند، ابراز داشت: این موکب ها خدمات مختلف پذیرایی، اسکان، فرهنگی و پزشکی را ارائه می‌دهند.

وی با بیان اینکه فعالیت برخی موکب ها در میامی و گرمسار به صورت شبانه روزی خواهد بود، افزود: هدف این موکب ها کاهش سرعت خودروها، ایجاد توقفگاه و پیشگیری از تصادفات ناشی از خواب آلودگی رانندگان است.

مدیر کانون‌های خدمت رضوی استان سمنان از حضور هزار خادم یار در این موکب ها خبر داد و ابراز داشت: این افراد در خدمت رسانی به مسافران و زائران نقش آفرین هستند.

سعد الدین از برپایی موکب بزرگ امام رضا (ع) در نمایشگاه بین المللی سمنان خبر داد و تصریح کرد: این موکب ظرفیت اسکلت دو هزار زائر را عهده دار است.

وی افزود: مراسم عزاداری ۱۰:۳۰ صبح جمعه در مصلی سمنان، اجتماع باشکوه هیئت عزاداران در صحن گوهرشاد مشهد، ایجاد دسته‌های عزاداری از دیگر برنامه‌های ویژه این ایام ۲۸ صفر است.

کد خبر 6565745

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها