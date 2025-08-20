استقرار ۲۵ موکب خدمت رسانی به زائران امام رضا (ع) در استان سمنان

حسن سعد الدین در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه ۲۵ موکب خدمت رسانی به زائران علی بن موسی الرضا (ع) در مسیر استان سمنان مستقر می‌شوند، ابراز داشت: این موکب ها خدمات مختلف پذیرایی، اسکان، فرهنگی و پزشکی را ارائه می‌دهند.

وی با بیان اینکه فعالیت برخی موکب ها در میامی و گرمسار به صورت شبانه روزی خواهد بود، افزود: هدف این موکب ها کاهش سرعت خودروها، ایجاد توقفگاه و پیشگیری از تصادفات ناشی از خواب آلودگی رانندگان است.

مدیر کانون‌های خدمت رضوی استان سمنان از حضور هزار خادم یار در این موکب ها خبر داد و ابراز داشت: این افراد در خدمت رسانی به مسافران و زائران نقش آفرین هستند.

سعد الدین از برپایی موکب بزرگ امام رضا (ع) در نمایشگاه بین المللی سمنان خبر داد و تصریح کرد: این موکب ظرفیت اسکلت دو هزار زائر را عهده دار است.

وی افزود: مراسم عزاداری ۱۰:۳۰ صبح جمعه در مصلی سمنان، اجتماع باشکوه هیئت عزاداران در صحن گوهرشاد مشهد، ایجاد دسته‌های عزاداری از دیگر برنامه‌های ویژه این ایام ۲۸ صفر است.