به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی بختیاری عصر پنجشنبه در مراسم بهره‌برداری هم‌زمان از ۷ مگاوات نیروگاه خورشیدی خانگی با سرمایه‌گذاری مددجویان این نهاد، اظهار کرد: تقارن ولادت فاطمه زهرا (س) با افتتاح طرحی ارزشمند که سهامداران آن خانواده‌های تحت حمایت کمیته امداد هستند، برای ما مایه افتخار است.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) کشور گفت: همکاری دستگاه‌های مختلف نقشی تعیین‌کننده در پیشبرد برنامه‌های توانمندسازی محرومان دارد.

وی با اشاره به تجربه‌های موفق کمیته امداد در حوزه آموزش‌های امدادگری و مهارتی افزود: طی چهار سال گذشته بیش از ۳۵۰ هزار دختر جوان دوره‌های امداد و نجات را گذرانده‌اند که نتایج آن در حوادث اخیر و حمایت‌های میدانی کاملاً مشهود بود.

بختیاری مأموریت اصلی این نهاد را توانمندسازی، ایجاد اشتغال پایدار و تثبیت درآمد خانوارهای نیازمند دانست و گفت: در سال ۱۴۰۲، با حضور شهید آیت‌الله رئیسی، ۱۰۰ هزار مجری طرح‌های اشتغال به خودکفایی رسیدند و سال گذشته نیز با حضور رئیس‌جمهور، ۸۰ هزار نفر دیگر از چرخه حمایت خارج شدند.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) کشور درباره ورود کمیته امداد به طرح‌های خورشیدی ابراز کرد: یکی از چالش‌های گذشته، عدم شغل‌محسوب‌شدن نیروگاه‌های خورشیدی خانگی بود؛ اما با تصویب شورای عالی اشتغال در دولت آیت‌الله رئیسی، این طرح به‌عنوان شغل پایدار شناخته شد و اکنون بانک‌ها می‌توانند برای آن تسهیلات اشتغال پرداخت کنند.

وی با اشاره به استقبال گسترده مددجویان از این طرح افزود: تاکنون حدود ۲۷ هزار سامانه ۵ کیلوواتی نصب شده و نتایج آن در تقویت درآمد خانوارها کاملاً محسوس است.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) کشور گفت: تفاهم‌نامه ما با وزارت نیرو ۲۰ ساله است و این موضوع درآمدزایی بلندمدت برای خانواده‌های تحت حمایت ایجاد می‌کند.

وی اظهار کرد: هدف ما این است که همه خانواده‌های تحت حمایت در استان‌هایی مانند خراسان رضوی و اصفهان به سهامداران نیروگاه‌های خورشیدی تبدیل شوند و بتوانند از درآمد پایدار و مطمئن بهره‌مند شوند.