مدیرکل راه آهن پیرامون توقف قطارها در نیشابور توضیحاتی ارائه کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی نصیری شامگاه چهارشنبه در ایستگاه راه آهن نیشابور گفت: پروژه ایجاد زیرگذر شادیاخ با چهار باکس یکی از پروژه‌های مهمی است که در چند ماه گذشته با همکاری شهرداری نیشابور و حمایت‌های فرمانداری این شهرستان آغاز شده و امیدوارم هر چه زودتر شاهد بهره برداری از آن باشیم.

مدیرکل راه آهن خراسان رضوی با اشاره به توقف قطارها در ایستگاه راه آهن نیشابور افزود: در اوایل مرداد حدود ۲۰ درصد قطارها توقفشان از این مسیر حذف شد، اما ۸۰ درصد قطارها در این ایستگاه توقف داشتند که با توجه به مطالبات مردمی و پیگیری مسئولان شهرستانی و استانی، توقف تمام قطارها در ایستگاه راه آهن نیشابور برنامه ریزی و قطعی شد.

وی بیان کرد: در ریز برنامه اساسی سیر قطارها، به تمام مدیران قطارها و شرکت‌ها ابلاغ شده است که در ایستگاه راه آهن نیشابور توقف داشته باشند.

وی اشاره داشت: ۷۰ درصد قطارهای بین شهری شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران با بیشترین مسافر در محورهای خراسان رضوی سیر دارد.

نصیری تاکید کرد: در ریز برنامه حرکت قطارها برنامه ریزی شده است با همان سیستم قبل فروش بلیط‌ها تمام قطارها در ایستگاه راه آهن نیشابور توقف داشته باشند.

گفتنی است در روزهای اخیر شایعاتی در خصوص عدم توقف قطارها در ایستگاه راه آهن نیشابور موجب نگرانی مردم این شهر شده بود.