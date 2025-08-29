رضا الفت‌نسب، دبیر اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای اینترنتی در گفتگو با خبرنگار مهر با انتقاد از نبود شفافیت در اطلاع‌رسانی تسهیلات حمایتی دولت به کسب‌وکارهای آنلاین، گفت: با وجود پیگیری‌های مکرر و حتی حضور در جلسه‌ای با معاون علمی رئیس‌جمهور حدود ۱۰ روز پیش، تاکنون هیچ اطلاعاتی از نحوه پرداخت تسهیلات در اختیار اتحادیه قرار نگرفته است.

وی افزود: متأسفانه نه تنها اطلاع دقیقی از جزئیات این تسهیلات نداریم، بلکه حتی مشخص نیست شرایط دریافت آن چیست. این در حالی است که ما به عنوان یک تشکل صنفی در حوزه کسب‌وکارهای آنلاین، مرجع مراجعات بسیاری از فعالان این حوزه هستیم و چنین بی‌اطلاعی قابل پذیرش نیست.

الفت‌نسب با اشاره به اینکه اطلاع‌رسانی باید از طریق نهادهایی مانند وزارت ارتباطات یا معاونت علمی انجام می‌شد، افزود: تا امروز هیچ گزارشی از کسب‌وکارها نیز دریافت نکرده‌ایم که نشان دهد تسهیلاتی دریافت کرده‌اند یا از روند آن مطلع هستند.

وی همچنین با بیان اینکه در ابتدا قرار بود رقمی معادل یک همت (هزار میلیارد تومان) به این تسهیلات اختصاص یابد، اما ظاهراً در مجموع مبلغ آن به پنج همت افزایش یافته است، ادامه داد: اگرچه منابع دولت محدود است، اما انتظار داشتیم حداقل شرایط دریافت این تسهیلات با همکاری تشکل‌های بخش خصوصی به‌صورت شفاف اعلام شود تا تجربه تلخ دوران کرونا تکرار نشود؛ زمانی که برخی کسب‌وکارها تسهیلات دریافت کردند و برخی دیگر از آن محروم ماندند.

دبیر اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی با اشاره به خسارت‌های وارده به کسب‌وکارها به‌ویژه در شهرستان‌ها ادامه داد: اغلب این کسب‌وکارها کوچک و متوسط هستند و در شرایط فعلی بیش از همیشه به حمایت نیاز دارند. البته کسب‌وکارهای بزرگ نیز به دلیل ابعاد فعالیت‌شان با مشکلات گسترده‌ای روبه‌رو شده‌اند.

وی در پایان گفت: امیدوارم با بهبود شرایط و روشن شدن وضعیت تسهیلات، کسب‌وکارها بتوانند تا پیش از آغاز سال تحصیلی و رونق بازار شهریور به حداقل‌هایی از فروش و بازگشت به شرایط عادی دست یابند.