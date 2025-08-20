اعطای نخستین مدال «دانشمند جوان» در هفته جایزه مصطفی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین میرهاشمی مدیر ارتباطات وترویج بنیاد علم وفناوری مصطفی(ص)، با تشریح برنامههای «هفته جایزه مصطفی» اظهار کرد: پوستر ششمین دوره اعطای جایزه علم و فناوری مصطفی بهعنوان رویداد مرکزی و محوری هفته جایزه منتشر شده است و سایر برنامههای هفته در حاشیه و پیرامون این رویداد تعریف میشوند.
وی با اشاره به اینکه این دوره ذیل محور کلان "علوم و فناوری آینده" برگزار میشود، افزود: دو محور اصلی برای رویدادهای خودمان داریم که «پزشکی آینده» و «مهندسی لبه علم» است و تمامی رویدادها و برنامههای علمی و ترویجی با این دو محور پیش میروند.
آغاز ثبتنام برای رویدادهای هفته جایزه
میرهاشمی تصریح کرد: با انتشار پوستر، فراخوانهایی برای ثبتنام در رویدادهای هفته جایزه مصطفی منتشر شده است. از جمله این رویدادها میتوان به نشست "نشست تبادل علم و فناوری در کشورهای اسلامی" موسوم به STEP اشاره کرد که علاقهمندان میتوانند از طریق تارنمای جایزه مصطفی در آن نامنویسی کنند. همچنین امکان ثبتنام محدود برای حضور در آیین اصلی اعطای جایزه مصطفی در تالار وحدت تهران فراهم شده و تعدادی از شرکتکنندگان علاوه بر مهمانان داخلی و بینالمللی، بر اساس اولویتها از طریق فراخوان دعوت میشوند.
به گفته وی، ثبتنام در دیگر رویدادهای «رصدخانه بنیاد علم و فناوری مصطفی» از جمله "کافه علم" نیز طی روزهای آینده از طریق همین سایت انجام خواهد شد.
نشست خبری معرفی برگزیدگان
مدیر ارتباطات و ترویج بنیاد مصطفی از برپایی نشست خبری اعلام اسامی برگزیدگان در هفته دوم شهریور خبر داد و گفت: در این نشست، برگزیدگان ششمین جایزه مصطفی معرفی میشوند و به فهرست ۱۹ برگزیده پیشین میپیوندند. گزارشها و مطالبی درباره اهمیت دستاوردهای این برگزیدگان نیز توسط بنیاد علم و فناوری مصطفی منتشر خواهد شد.
اعطای نخستین مدال "دانشمند جوان"
میرهاشمی خاطرنشان کرد: روز شنبه ۱۵ شهریور، مصادف با آغاز هفته جایزه، برای نخستین بار مدال دانشمند جوان اعطا میشود؛ معیار انتخاب، سن زیر ۴۰ سال بر اساس سال میلادی ۱۹۸۶ و پس از آن است. سال گذشته فراخوان این مدال منتشر و امکان نامزدی از سوی نهادها و دانشمندان برجسته تا شهریور فراهم شد. آیین اعطای این مدال در فرهنگستان علوم برگزار میشود.
برگزاری STEP در دانشگاه امیرکبیر
وی ادامه داد: روز یکشنبه فقط رویداد STEP در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار خواهد شد و از ساعت ۸ صبح تا ۱۸ ادامه دارد. این برنامه شامل مجموعهای از پنلهای تخصصی، کارگاهها، سخنرانیهای کلیدی، میزگردها و آیین اختتامیه است.
به موازات این برنامه، در همین دانشگاه کافههای برگزیدگان جایزه مصطفی برگزار میشود که برگزیدگان به زبان ساده دستاوردهای خود را برای دانشآموزان و علاقهمندان تشریح میکنند. هدف اصلی این کافهها «سادهسازی مفاهیم علمی و کاهش بار شناختی موضوعات علمی» برای مخاطبان است. در همین روز، نشست "وقف و توسعه علم و فناوری" نیز همزمان با کافه علم و STEP برگزار خواهد شد.
نشست شورای سیاستگذاری و آیین اصلی اعطای جایزه
مدیر ارتباطات بنیاد مصطفی اضافه کرد: روز دوشنبه نشست شورای سیاستگذاری جایزه، با حضور اعضای داخلی و بینالمللی، با محور بررسی مسائل مختلف جایزه برگزار میشود. همچنین، در همین روز دوشنبه از ساعت ۱۹ تا ۲۱ تالار وحدت تهران میزبان صدها نفر از علاقهمندان به علم و فناوری و برگزیدگان ششمین جایزه مصطفی خواهد بود.
آیین پایانی مسابقه دانشآموزی نور
میرهاشمی گفت: روز سهشنبه ۱۸ شهریور، آیین پایانی مسابقه دانشآموزی نور در محل باغ کتاب تهران برگزار میشود که طی آن از برگزیدگان این رقابت علمی تقدیر خواهد شد. این مسابقه با محور تولید کلیپهای علمی و با مشارکت دانشآموزان طی چند ماه اخیر برگزار شده و این مراسم پایانی، آخرین رویداد از هفته جایزه مصطفی خواهد بود.
