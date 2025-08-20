هفته دولت در همدان با ۱۴ افتتاح ورزشی و ۲۰۰ برنامه فرهنگی

به گزارش خبرنگار مهر، علی حقیقی پیش از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی، باهنر و رئیسی اظهار کرد: در بازه زمانی هفته دولت سال گذشته تا امسال ۱۷ پروژه ورزشی پیش از هفته دولت به بهرهبرداری رسید و ۱۴ پروژه دیگر نیز در هفته دولت امسال افتتاح میشود. با یک کلنگزنی جدید، مجموع پروژههای تکمیلشده به ۳۱ مورد خواهد رسید.
وی افزود: پروژههای اجراشده شامل ۲۶ زمین چمن مینیفوتبال روستایی، یک استخر شنا در شهرستان بهار، سالن ورزشی باباقاسم نهاوند و دو زمین چمن بزرگ فوتبال در مهاجران و قهاوند است که با اعتباری بیش از یکهزار میلیارد ریال ساخته شده و ۵۵ هزار مترمربع به فضاهای ورزشی استان افزوده است.
مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان عنوان کرد: در هفته دولت امسال نیز ۱۱ زمین چمن مینیفوتبال روستایی، زمین چمن فوتبال و سالن ورزشی مهاجران و زمین فوتبال قهاوند افتتاح میشوند و یک سالن ورزشی در ملایر کلنگزنی خواهد شد.
حقیقی خاطرنشان کرد: این طرحها با ۶۰۰ میلیارد ریال اعتبار، ۲۸ هزار مترمربع دیگر به سرانه ورزشی استان اضافه میکنند.
مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان با اشاره به جنبه فرهنگی این ایام گفت: برنامهریزی برای اجرای بیش از ۲۰۰ برنامه فرهنگی و ورزشی در هفته دولت صورت گرفته که از جمله شامل مسابقات شطرنج بینالمللی ابنسینا و رقابتهای کاراته قهرمانی کشور است.
وی همچنین از افتتاح ۳ مرکز مشاوره ازدواج، دو خانه جوان در شهرستانهای تویسرکان و بهار، و بازگشایی خانه جوان فامنین در هفته دولت خبر داد و افزود: در یکسال گذشته بیش از ۳۰ سند مالکیت برای اماکن ورزشی اخذ شده که گامی مهم در تثبیت مالکیت و جذب سرمایهگذاری در حوزه ورزش محسوب میشود.
