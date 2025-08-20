۱۴۵۷ پروژه هفته دولت در البرز افتتاح می شود

به گزارش خبرگزاری مه، مجتبی عبداللهی، استاندار البرز، روز چهارشنبه ۲۹ مردادماه، عنوان کرد که در هفته دولت امسال، پروژه‌های متعددی در بخش‌های دولتی و خصوصی در شهرستان‌های مختلف استان آماده افتتاح هستند که هدف آنها توسعه متوازن، ایجاد فرصت‌های شغلی و ارتقای خدمات به مردم است. از مجموع پروژه‌های امسال، یک هزار و ۳۹۳ پروژه در بخش دولتی با اعتباری بالغ بر ۱۰۳ هزار میلیارد ریال و ۶۴ پروژه در بخش خصوصی با سرمایه‌گذاری بیش از ۹۸ هزار میلیارد ریال در هفت شهرستان استان افتتاح می‌شود.

جزئیات پروژه‌های دولتی شامل ۲۹۲ پروژه در شهرستان کرج، ۱۷۶ پروژه در ساوجبلاغ، ۱۹۸ پروژه در نظرآباد، ۲۳۴ پروژه در فردیس، ۱۰۵ پروژه در طالقان، ۱۶۵ پروژه در اشتهارد و ۲۲۳ پروژه در چهارباغ است.

در بخش خصوصی نیز، ۸ پروژه در کرج با اشتغال ۴۲۰ نفر، ۱۰ پروژه در ساوجبلاغ با اشتغال ۳۳۳ نفر، ۱۱ پروژه در نظرآباد با اشتغال یک هزار و ۳۰۴ نفر، ۵ پروژه در فردیس با اشتغال ۱۶۲ نفر، ۱۷ پروژه در اشتهارد با اشتغال ۵۵۴ نفر و ۱۳ پروژه در چهارباغ با اشتغال یک هزار و ۱۰۰ نفر به بهره‌برداری می‌رسند.

استاندار البرز خاطرنشان کرد که این پروژه‌ها به ایجاد ۳۸۷۳ شغل جدید کمک خواهند کرد و نسبت به سال گذشته، میزان اعتبارات پروژه‌های آماده افتتاح بیش از ۱۰۶ هزار میلیارد ریال افزایش یافته که بیانگر رشد ۱۱۰ درصدی است این دستاوردها در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری و سیاست‌های دولت در تحقق عدالت‌محوری و توسعه پایدار صورت می‌گیرد.

وی با تأکید بر تأثیر مثبت این پروژه‌ها در تقویت زیرساخت‌ها و خدمات شهری، بر رشد اقتصادی و توسعه متوازن شهرستان‌ها تأکید کرد و گفت: این اقدامات نشان‌دهنده عزم دولت برای اجرای سیاست‌های توسعه‌ای و عدالت‌محوری در استان البرز است.