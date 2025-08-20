درآمد ۳۹۶ هزار میلیارد تومانی دولت از مالیات در ۴ ماه

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس آمارهای منتشر شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور، مجموع درآمدهای مالیاتی کشور در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۴ به ۳۹۶ هزار میلیارد تومان (۳۹۶ همت) رسید. از این مقدار، مالیات غیرمستقیم که شامل مالیات بر کالا و خدمات می‌شود، حدود ۱۳۵ هزار میلیارد تومان بوده است.‌

مالیات مستقیم نیز سهم عمده‌ای از این درآمدها را به خود اختصاص داده و به میزان ۲۶۰ هزار میلیارد تومان وصول شده است. در این بخش، مالیات ثروت با ۱۲.۵ هزار میلیارد تومان یکی از اقلام مهم است که از آن، مالیات بر ارث تنها ۹۵۰ میلیارد تومان بوده است. همچنین مالیات بر املاک لوکس ۹۸ میلیارد تومان و مالیات بر خودروهای لوکس ۷۳۰ میلیارد تومان گزارش شده است.

در زمینه مالیات درآمد، مبلغ ۷۰ هزار میلیارد تومان وصول شده که از این میزان، ۱۳.۵ هزار میلیارد تومان سهم کارمندان بخش عمومی و ۳۳ هزار میلیارد تومان سهم کارمندان بخش خصوصی است. مالیات مشاغل نیز بالغ بر ۱۹ هزار میلیارد تومان است که به مالیات مشاغل بخش خصوصی تعلق دارد.

در بخش اشخاص حقوقی، مجموع مالیات وصول شده ۱۷۸ هزار میلیارد تومان بوده که سهم مالیات شرکت‌های دولتی از این رقم ۱۲ هزار میلیارد تومان است.

این آمار نشان می‌دهد که سیستم مالیاتی کشور توانسته در چهار ماه نخست سال جاری درآمد قابل توجهی کسب کند، اگرچه هنوز راهی برای افزایش سهم مالیات از ثروت و درآمدهای لوکس وجود دارد.