به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام میراحمدرضا حاجتی، شامگاه دوشنبه در آئین افتتاحیه ۱۷ کانون فرهنگی هنری مساجد اهواز که در مسجد حاج علوان برگزار شد، جوانان را سرمایه‌های انقلاب دانست و اظهار کرد: مسجد حاج علوان اهواز در دوران انقلاب و دفاع مقدس یکی از پایگاه‌های شهدا و اعزام رزمندگان به جبهه‌های جنگ بوده و امروز نیز بعد از سال‌ها از زمان دفاع مقدس و جهاد و شهادت همان رویه را در تربیت نیروهای انقلابی به کار گرفته است.

امام جمعه موقت اهواز بر تقویت و توجه به کانون‌های فرهنگی هنری مساجد تاکید کرد و افزود: خوشبختانه مساجد ما آرام آرام رنگ و بوی سنگر بودن را پیدا می‌کنند، از این رو ائمه جماعات، دوستداران، خادمان و متولیان مساجد باید قدر مسجد و مسجدی بودن را بدانند.

وی با بیان اینکه جریان تقویت کانون‌های فرهنگی هنری مساجد باید با جدیت پیگیری شود، اضافه کرد: هر کسی قدمی در راستای تقویت مساجد بردارد و برنامه‌های مساجد را پرمحتواتر کند، همانند آن است، که جهاد کرده است.

استاد حوزه علمیه خوزستان، با اشاره به فرموده امام راحل مبنی بر اینکه «مساجد سنگرند، سنگرها را حفظ کنید»، ادامه داد: این سنگرها در هر حالی باید حفظ شوند؛ این سنگرها ناموس، دین، فرهنگ و کشور را حفظ می‌کند به طوری که امروز کسی جرأت رویارویی با ایران قوی را ندارد.

وی تصریح کرد: امروز اگر بناست نسلی را تربیت کنیم که از ناموس، شرف، تمامیت ارضی نه تنها ایران بلکه جهان اسلام حمایت کند، باید مساجد را آباد و تقویت کرده و نیروسازی، بومی‌سازی و عالم‌پروری کنیم.

حجت‌الاسلام حاجتی، مسجد، کار در مسجد و تقویت مسجد را برکت دانست و عنوان کرد: امیدواریم روزبه‌روز به برکت کانون‌های فرهنگی هنری مساجد و ائمه جماعات، نیروسازی در مساجد بیشتر شود و بتوانیم مساجد بیشتری را رونق و پوشش دهیم.