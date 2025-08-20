  1. استانها
جمع آوری ۱۰۲ نفر از اتباع بیگانه در چابهار

چابهار - فرمانده انتظامی شهرستان چابهار بیان داشت: در نتیجه اجرای طرح ارتقای امنیت چابهار ۱۰۲ نفر از اتباع غیر مجاز جمع آوری شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدعلی لکزایی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: در راستای اجرای طرح برخورد با مخلان نظم و امنیت طرح ارتقا امنیت اجتماعی با رویکرد محله محور طی هفته‌ی گذشته در این شهرستان اجرا گردید.

فرمانده انتظامی شهرستان چابهار افزود: در نتیجه اجرای این طرح تعداد ۸ نفر سارق، ۸۳ نفر معتاد متجاهر دستگیر و تعداد ۱۰۲ نفر اتباع بیگانه و غیر مجاز و ۷ نفر خرده فروش مواد مخدر دستگیر شدند.

وی بیان داشت: در ادامه این طرح ۸۶ کیلو و ۲۳۶ گرم انواع مواد مخدر، ۵ قبضه سلاح جنگی کشف، ۲۷ دستگاه خودرو و ۳۶ دستگاه موتور سیکلت متخلف توقیف گردید.

