جمع آوری ۱۰۲ نفر از اتباع بیگانه در چابهار

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدعلی لکزایی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: در راستای اجرای طرح برخورد با مخلان نظم و امنیت طرح ارتقا امنیت اجتماعی با رویکرد محله محور طی هفته‌ی گذشته در این شهرستان اجرا گردید.

فرمانده انتظامی شهرستان چابهار افزود: در نتیجه اجرای این طرح تعداد ۸ نفر سارق، ۸۳ نفر معتاد متجاهر دستگیر و تعداد ۱۰۲ نفر اتباع بیگانه و غیر مجاز و ۷ نفر خرده فروش مواد مخدر دستگیر شدند.

وی بیان داشت: در ادامه این طرح ۸۶ کیلو و ۲۳۶ گرم انواع مواد مخدر، ۵ قبضه سلاح جنگی کشف، ۲۷ دستگاه خودرو و ۳۶ دستگاه موتور سیکلت متخلف توقیف گردید.