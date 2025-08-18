جمع آوری ۳۵۷ نفر اتباع بیگانه غیرمجاز در زابل

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی اکبر نواب زاده عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: در راستای برخورد با مخلان نظم و امنیت، طرح ارتقا امنیت اجتماعی طی هفته گذشته در سطح شهرستان زابل اجرا شد که در نتیجه اجرای این طرح تعداد ۱۸ نفر سارق، ۱۱۲ نفر معتاد متجاهر، ۷ نفر خرده فروش مواد مخدر و تعداد ۳۵۷ نفر از اتباع بیگانه غیر مجاز دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی زابل تصریح کرد: همچنین در این طرح تعداد یک دستگاه موتورسیکلت، یک دستگاه خودروی سرقتی، ۳ کیلو و ۱۰۰ گرم انواع مواد مخدر، ۸ قبضه سلاح غیر مجاز کشف و ۴۱ دستگاه خودرو و موتورسیکلت متخلف، فاقد پلاک و دارای آلودگی صوتی توقیف و روانه پارکینگ شدند.