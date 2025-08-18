  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۲۷ مرداد ۱۴۰۴، ۲۰:۲۴

جمع آوری ۳۵۷ نفر اتباع بیگانه غیرمجاز در زابل

زابل- فرمانده انتظامی زابل از جمع آوری ۳۷۵ نفر اتباع بیگانه غیر مجاز در پی اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی اکبر نواب زاده عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: در راستای برخورد با مخلان نظم و امنیت، طرح ارتقا امنیت اجتماعی طی هفته گذشته در سطح شهرستان زابل اجرا شد که در نتیجه اجرای این طرح تعداد ۱۸ نفر سارق، ۱۱۲ نفر معتاد متجاهر، ۷ نفر خرده فروش مواد مخدر و تعداد ۳۵۷ نفر از اتباع بیگانه غیر مجاز دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی زابل تصریح کرد: همچنین در این طرح تعداد یک دستگاه موتورسیکلت، یک دستگاه خودروی سرقتی، ۳ کیلو و ۱۰۰ گرم انواع مواد مخدر، ۸ قبضه سلاح غیر مجاز کشف و ۴۱ دستگاه خودرو و موتورسیکلت متخلف، فاقد پلاک و دارای آلودگی صوتی توقیف و روانه پارکینگ شدند.

