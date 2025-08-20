  1. استانها
  2. بوشهر
۲۹ مرداد ۱۴۰۴، ۱۶:۲۰

خدمت‌رسانی موکب‌های بوشهری‌ها در ۵ نقطه مشهد

بوشهر- مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر از خدمت‌رسانی موکب‌های این استان در پنج نقطه مشهد به زائران حرم مطهر امام رضا علیه السلام خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد قادری ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران از خدمت رسانی ۳۰ موکب بوشهری در پنج نقطه از مشهد مقدس خبر داد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر گفت: این مواکب در آستانه ایام دهه آخر ماه صفر و ایام شهادت امام هشتم علیه‌السلام، برنامه‌های متنوع و گسترده‌ای را برای رفاه زائران مشهدالرضا (ع)، تدارک دیده‌اند.

وی اظهار کرد: این مواکب خدمات متنوعی شامل اسکان و تغذیه، بهداشت و درمان، ارائه خدمات و برنامه‌های فرهنگی به زائران اربعین حسینی خواهند داشت.

حجت‌الاسلام قادری در خصوص شهرستان‌های فعال در عرصه موکب‌داری، تصریح کرد: بیشترین موکب‌ها به ترتیب مربوط به شهرستان‌های تنگستان با ۱۱، و شهرستان‌های بوشهر، کنگان و دیلم، هر کدام با ۴ موکب کار خدمت‌رسانی به زائرین اربعین حسینی را انجام می‌دهند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر در بخش دیگری از سخنان خود افزود: عزاداری شهادت حضرت امام رضا علیه السلام با عنوان «حسینیه حرم» به همت مجموعه‌های فرهنگی استان و با میانداری دبیرخانه کانون‌های خدمتی رضوی استان ساعت ۲۱ پنجشنبه ۳۰ مرداد ۱۴۰۴ در صحن آزادی برگزار می‌شود.

