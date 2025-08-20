به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمد قادری ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران از خدمت رسانی ۳۰ موکب بوشهری در پنج نقطه از مشهد مقدس خبر داد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر گفت: این مواکب در آستانه ایام دهه آخر ماه صفر و ایام شهادت امام هشتم علیهالسلام، برنامههای متنوع و گستردهای را برای رفاه زائران مشهدالرضا (ع)، تدارک دیدهاند.
وی اظهار کرد: این مواکب خدمات متنوعی شامل اسکان و تغذیه، بهداشت و درمان، ارائه خدمات و برنامههای فرهنگی به زائران اربعین حسینی خواهند داشت.
حجتالاسلام قادری در خصوص شهرستانهای فعال در عرصه موکبداری، تصریح کرد: بیشترین موکبها به ترتیب مربوط به شهرستانهای تنگستان با ۱۱، و شهرستانهای بوشهر، کنگان و دیلم، هر کدام با ۴ موکب کار خدمترسانی به زائرین اربعین حسینی را انجام میدهند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر در بخش دیگری از سخنان خود افزود: عزاداری شهادت حضرت امام رضا علیه السلام با عنوان «حسینیه حرم» به همت مجموعههای فرهنگی استان و با میانداری دبیرخانه کانونهای خدمتی رضوی استان ساعت ۲۱ پنجشنبه ۳۰ مرداد ۱۴۰۴ در صحن آزادی برگزار میشود.
نظر شما