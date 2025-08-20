دانشگاه علوم پزشکی زنجان ۷۰۰ میلیارد تومان مطالبات پرسنلی دارد

به گزارش خبرنگار مهر ، سعید سرداری، بعد از ظهر چهارشنبه در نشست خبری اظهار کرد: برنامه هفتم توسعه در چهار محور تکالیفی برای دانشگاه علوم پزشکی در راستای ارتقای خدمات مشخص کرده است.

وی تاب‌آوری مراکز درمانی در قالب استانداردسازی زیرساخت‌ها و خدمات را محور نخست دانست و گفت: نظام ارجاع و پزشک خانواده محور دوم را شامل می‌شود که از سال ۸۴ اجرای آن در برنامه‌ها قرار گرفت.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی زنجان ادامه داد: سومین محور، توسعه منابع انسانی و عدالت آموزشی است تا با جذب دانشجویان بدنه کارشناسی را تقویت کند و همچنین دارو، تجهیزات و پوشش بیمه‌ای محور چهارم را تشکیل می‌دهد.

وی با اشاره به اینکه امسال در بودجه ۱۰.۴ هزار میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: ۳۵ درصد اعتبارات از طریق دولت و ۶۵ درصد از طریق درآمدزایی مختلف تأمین خواهد شد.

سرداری بیان کرد: خودکفایی، صادرات خدمات و واکسن، جذب دانشجوی خارجی، گردشگری سلامت و خیران از جمله ظرفیت‌هایی است که برای تأمین درآمد پیش‌بینی شده به عنوان مثال سهم دانشجوی خارجی ۷۰۰ میلیون یورو و صادرات یک میلیون یورو پیش‌بینی شده که تحقق این ارقام دشوار است.

وی با اشاره به اینکه متوسط کمک‌های خیران به دانشگاه ۸۰ میلیارد تومان در سال است، عنوان کرد: باید ۵۱۰ میلیارد تومان از طریق خیران برای مدیریت برنامه‌های عملیاتی استفاده کنیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی زنجان با بیان اینکه دانشگاه‌های علوم پزشکی با چالش‌های جدی در حوزه منابع روبه‌رو هستند، خاطرنشان کرد: حدود ۲ همت کسری بودجه و نزدیک به ۱۲۰ همت بدهی برآورد شده است.

وی با اشاره به اینکه دانشگاه علوم پزشکی زنجان ۷۰۰ میلیارد مطالبات پرسنلی دارد و بیمه‌ها ۸۵۰ میلیارد تومان بیمه‌ها بدهکار هستند، تصریح کرد: این موضوعات علوم پزشکی را در خدمت‌رسانی با مشکل مواجه کرده است.

سرداری با اشاره به اینکه ۱۶۰۰ نیروی شرکتی قراردادی داریم که دانشگاه علوم پزشکی از محل درآمد حقوق را پرداخت می‌کند، ادامه داد: بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان در بحث دارو و تجهیزات پزشکی بدهی داریم.

وی اعتبار تخصیص داده شده برای تعمیر و نگهداری ۱۰ بیمارستان را ۱۰ میلیارد تومان برشمرد و گفت: این رقم برای نگهداری بیمارستان‌ها کافی نبوده و به ۷۰ میلیارد تومان نیاز داریم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی در مورد بخش آموزش یادآور شد: بالغ بر ۵ هزار دانشجو داریم و دستاوردهای خوبی در حوزه آموزشی حاصل شده و این دانشگاه مرجعیت علمی در نانوفناوری دارد.