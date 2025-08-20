حجتالاسلام رسول فتحیه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ۲ هزار و ۵۰۰ نفر، ۱۵۰۰ نفر از خواهران و قریب به هزار نفر از برادران شهرستان خلیلآباد در مسیر زیارت رضوی قدم برمیدارند.
به گفته رئیس اداره تبلیغات اسلامی خلیل آباد کاروانهای این شهرستان امروز عصر، همزمان با سالروز شهادت پیامبر اکرم (ص) و امام حسن مجتبی (ع)، خود را به مشهد مقدس خواهند رساند و در آئینهای عزاداری شرکت میکنند.
وی گفت: همچنین این زائران در مراسم شهادت امام رضا علیهالسلام نیز در بارگاه منور رضوی حضور یافته و به سوگواری خواهند پرداخت.
فتحیه با اشاره به اهمیت و انگیزه پیادهرویهای زیارتی گفت: حرکت کاروانهای پیاده علاوه بر بُعد معنوی و دینی، فرصت مناسبی برای تقویت روحیه ایثار، صبر و همدلی میان زائران است.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی خلیل آباد خاطرنشان کرد: در طول مسیر، برنامههای فرهنگی متنوعی همچون برپایی جلسات زیارت عاشورا، سخنرانیهای مذهبی و قرائت ادعیه برگزار میشود که زمینه ارتقای معرفت دینی و انسجام اجتماعی زائران را فراهم میکند.
وی تأکید کرد: پیادهرویهای زیارتی نمادی از عشق و ارادت مردم به اهل بیت (ع) است و حضور پرشور کاروانهای شهرستان خلیلآباد در مشهد مقدس نشان از عمق باورهای دینی و همبستگی اجتماعی مردم این خطه دارد.
پیادهروی کاروانهای زیارتی؛ جلوهای از همبستگی، معنویت و سلامت اجتماعی
فتحیه همچنین گفت: حضور کاروانهای پیاده در آئینها و مناسبتهای مذهبی و فرهنگی، به عنوان یک سنت دیرینه و ارزشمند، هر ساله با استقبال گسترده مردم در نقاط مختلف کشور برگزار میشود و نقش مهمی در تقویت همبستگی اجتماعی، ارتقای معنویت و سلامت عمومی ایفا میکند.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی خلیل آباد افزود: کاروانهای پیاده که با هدف ادای احترام به ارزشهای دینی و حرکت به سوی اماکن مقدس گام برمیدارند، علاوه بر بعد عبادی و معنوی، صحنههایی کمنظیر از همدلی، ایثار و همکاری جمعی را به نمایش میگذارند ودر مسیر این حرکت، شرکتکنندگان با تمرین صبر، استقامت و روحیه جمعی، تجربهای ارزشمند از همزیستی و یاری متقابل را رقم میزنند.
وی بیان کرد: میزبانی مردم در طول مسیرهای زیارتی با فراهم کردن امکانات رفاهی، توزیع نذورات و ارائه خدمات صادقانه، نمادی از مهماننوازی و فرهنگ غنی ایرانی اسلامی را به نمایش میگذارد و این روحیه خدمتگزاری و همدلی، به گفته مسئولان و ناظران، نشانگر پیوند عمیق باورهای دینی با سبک زندگی مردم است.
فتحیه بیان کرد: حضور پرشور کاروانهای پیاده نه تنها بیانگر عشق و ارادت مردم به اهل بیت (ع) و ارزشهای معنوی است، بلکه نمادی از اتحاد و همدلی در جامعه اسلامی به شمار میرود؛ حرکتی که نسلهای مختلف را در کنار یکدیگر قرار داده و پلی میان سنتهای اصیل و زندگی امروز ایجاد میکند.
