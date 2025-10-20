به گزارش خبرنگار مهر، مسعود پزشکیان، پیش از ظهر دوشنبه، در ادامه برنامههای کاری خود به شهرقدس از توابع استان تهران سفر کرد.
رئیسجمهور در بدو ورود مورد استقبال فرماندار قدس و جمعی از مدیران استانی و محلی قرار گرفت.
رئیسجمهور در سفر سرزده به شهرستان قدس، از مدرسه روشنگر بازدید کرد و در جریان روند اجرای پروژه تحول و کیفیتبخشی آموزشی قرار گرفت.
رئیسجمهور با حضور در کلاسهای درس، با دانشآموزان و معلمان گفتوگو کرد و از زحمات فرهنگیان و مسئولان آموزشی قدردانی نمود.
وی در سخنانی با تأکید بر اهمیت کیفیت آموزشی، اظهار داشت: تحول در نظام آموزشی، زیربنای توسعه پایدار کشور است و باید با جدیت پیگیری شود.
در این بازدید که با همراهی وزیر آموزش و پرورش، استاندار تهران و سایر مسئولین انجام شد، رئیسجمهور از نزدیک در جریان روند اجرای پروژه تحول و کیفیتبخشی آموزشی قرار گرفت
