۲۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۱۳

سفر سرزده رئیس‌جمهور به قدس و بازدید از مدرسه روشنگر

قدس- رئیس‌جمهور در ادامه برنامه‌های کاری خود به شهرقدس سفر کرد، تا از نزدیک در جریان آخرین وضعیت اجرایی و مدیریتی این شهرستان قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود پزشکیان، پیش از ظهر دوشنبه، در ادامه برنامه‌های کاری خود به شهرقدس از توابع استان تهران سفر کرد.

رئیس‌جمهور در بدو ورود مورد استقبال فرماندار قدس و جمعی از مدیران استانی و محلی قرار گرفت.

رئیس‌جمهور در سفر سرزده به شهرستان قدس، از مدرسه روشنگر بازدید کرد و در جریان روند اجرای پروژه تحول و کیفیت‌بخشی آموزشی قرار گرفت.

رئیس‌جمهور با حضور در کلاس‌های درس، با دانش‌آموزان و معلمان گفت‌وگو کرد و از زحمات فرهنگیان و مسئولان آموزشی قدردانی نمود.

وی در سخنانی با تأکید بر اهمیت کیفیت آموزشی، اظهار داشت: تحول در نظام آموزشی، زیربنای توسعه پایدار کشور است و باید با جدیت پیگیری شود.

در این بازدید که با همراهی وزیر آموزش و پرورش، استاندار تهران و سایر مسئولین انجام شد، رئیس‌جمهور از نزدیک در جریان روند اجرای پروژه تحول و کیفیت‌بخشی آموزشی قرار گرفت

    • حسینی ۱۳:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۸
      0 0
      پاسخ
      هروقت مدارس استان تهران همه تک شیفت شد میفهمیم کار کردی

