به گزارش خبرنگار مهر، مسعود پزشکیان، پیش از ظهر دوشنبه، در ادامه برنامه‌های کاری خود به شهرقدس از توابع استان تهران سفر کرد.

رئیس‌جمهور در بدو ورود مورد استقبال فرماندار قدس و جمعی از مدیران استانی و محلی قرار گرفت.

رئیس‌جمهور در سفر سرزده به شهرستان قدس، از مدرسه روشنگر بازدید کرد و در جریان روند اجرای پروژه تحول و کیفیت‌بخشی آموزشی قرار گرفت.

رئیس‌جمهور با حضور در کلاس‌های درس، با دانش‌آموزان و معلمان گفت‌وگو کرد و از زحمات فرهنگیان و مسئولان آموزشی قدردانی نمود.

وی در سخنانی با تأکید بر اهمیت کیفیت آموزشی، اظهار داشت: تحول در نظام آموزشی، زیربنای توسعه پایدار کشور است و باید با جدیت پیگیری شود.

در این بازدید که با همراهی وزیر آموزش و پرورش، استاندار تهران و سایر مسئولین انجام شد، رئیس‌جمهور از نزدیک در جریان روند اجرای پروژه تحول و کیفیت‌بخشی آموزشی قرار گرفت