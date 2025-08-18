جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران در گفتگو با خبرنگار مهر درباره حریق یک برج مسکونی در خیابان اردستانی تهران اعلام کرد: این حادثه ساعت ۲۱:۰۳ امشب در طبقه بیست و دوم یک برج ۲۵ طبقه در خیابان اردستانی، خیابان خادمی رخ داده است.
ملکی با اشاره به اینکه نیروهای ۴ ایستگاه در اسرع وقت به محل حادثه اعزام شدند، بیان داشت: طبقه ۲۲ دارای واحدی ۹۰ متری بوده که دو اتاق خواب آن کاملاً شعله ور شده بود.
وی افزود: ۳ نفر در اثر این حادثه دچار دودگرفتگی شده و تحویل نیروهای اورژانس شده اند همچنین این حادثه تلفات جانی نداشته است.
به گفته سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران حدود ۴۰ نفر به سلامت از ساختمان خارج شدند.
