حریق یک برج مسکونی در خیابان اردستانی تهران

سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران از وقوع حریق در یک برج مسکونی در خیابان اردستانی خبر داد.

جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران در گفتگو با خبرنگار مهر درباره حریق یک برج مسکونی در خیابان اردستانی تهران اعلام کرد: این حادثه ساعت ۲۱:۰۳ امشب در طبقه بیست و دوم یک برج ۲۵ طبقه در خیابان اردستانی، خیابان خادمی رخ داده است.

ملکی با اشاره به اینکه نیروهای ۴ ایستگاه در اسرع وقت به محل حادثه اعزام شدند، بیان داشت: طبقه ۲۲ دارای واحدی ۹۰ متری بوده که دو اتاق خواب آن کاملاً شعله ور شده بود.

وی افزود: ۳ نفر در اثر این حادثه دچار دودگرفتگی شده و تحویل نیروهای اورژانس شده اند همچنین این حادثه تلفات جانی نداشته است.

به گفته سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران حدود ۴۰ نفر به سلامت از ساختمان خارج شدند.

