به گزارش خبرنگار مهر، حمید سیلاوی عصر امروز چهارشنبه در نشست پیشگیری از غرق شدگی خوزستان، بیان کرد: در سطح استان ۲۰ شهرستان دارای شناگاه شناسایی شده که در تلاش هستیم آنها را به ۲۷ شهرستان افزایش دهیم.

سرپرست اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خوزستان وسعت تالاب‌های استان را ۷۱۸ هزار هکتار اعلام کرد و گفت: در خوزستان دو تالاب بزرگ شادگان و هورالعظیم و چند تالاب متوسط از جمله بامدژ، شیمبار، میانگران و … وجود دارد.

وی اضافه کرد: طول رودخانه‌های مرزی ۱۶۱ کیلومتر، رودخانه‌های فصلی ۱۱۱ هزار کیلومتر، سواحل دریایی ۳۹۰ کیلومتر، رودخانه‌های دائمی ۴ هزار و ۸۸۵ کیلومتر و کانال‌های آبیاری کشاورزی عمیق ۲ هزار و ۹۸۶ کیلومتر است. همچنین ۱۷ سد شامل ۹ صد مخزنی و ۸ سد تنظیمی در خوزستان وجود دارد.

سرپرست اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خوزستان با بیان اینکه در آئین نامه ساماندهی سواحل فقط دریا در نظر گرفته شده است، افزود: در جلسه‌ای که با محوریت ساماندهی سواحل برگزار شد اصرار داشتیم که تغییر کند و تا زمانی که آئین نامه تغییر نکند ما خوزستانی‌ها ضرر می‌کنیم. البته مبنا بر تغییر بوده و روز گذشته جلسه‌ای در وزارت داشتیم که مورد موافقت معاون امور اجتماعی وزارت قرار گرفت و دستور بازنگری صادر شد.

سیلاوی عنوان کرد: در سواحل خوزستان شناگاه های رسمی تعریف کردیم البته غیررسمی نیز وجود دارد که متولیان آن مشخص است. برای شناگاه های رسمی متولی ما هستیم و موظف به اقدام برای استقرار ناجیان غریق هستیم اما بیشتر مردم تمایل به غیررسمی‌ها دارند.

وی در خصوص نگهداری و پایش محیطی شناگاه های رسمی گفت: در شهرها به عهده شهرداری و در طول رودخانه‌ها سازمان آب و برق به عنوان بهره بردار است لذا موظف هستند در نگهداری و نصب علائم اقداماتی انجام دهند یا موانعی برای عدم شنا مردم استفاده کنند.

سرپرست اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خوزستان بر چشم انداز ویژه سواحل استان تاکید کرد و ادامه داد: هر رهگذری برای چند ساعتی وقت گذرانی مجذوب آن می‌شود. در ستاد ساماندهی سواحل، سرمایه گذاری و جذب توریسم به ما ابلاغ شده که جلسه اول با دبیری میراث فرهنگی برگزار شد.

سیلاوی بیان کرد: شناگاه ها و استفاده تفرجی از سواحل در دست اقدام است اما به دنبال طرح کلی ساماندهی سواحل به لحاظ اقتصادی و شناگاه های تفرجگاه هستیم لذا درخواست دارم ناجیان غریق و هیأت نظرات را ارائه دهند.

وی اظهار کرد: اطلاع رسانی از طریق سامانه جی آی اس با هدف رصد و استقرار ناجیان غریق، پایش وضعیت و تعیین نقاطی که باید مورد استفاده قرار گیرد در دستور کار است که به عنوان پیشگام در کشور هستیم. مردم می‌تواند از طریق سامانه نقطه ایمن و قابل استفاده برای شنا را شناسایی کنند.

سرپرست اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خوزستان با اعلام اینکه سیاست بر توسعه استخرها نیز وجود دارد، افزود: در خصوص استفاده صحیح از رودخانه به دنبال تفاهم نامه با اداره کل امور روستایی و شهری استانداری هستیم مبنی بر اینکه تفاهم نامه‌ای با شهرداری و دهیاری‌ها داشته باشیم که ایجاد پایگاه با شهرداری و دهیاری و تجهیز با امور اجتماعی و فرهنگی استانداری باشد اما لازمه آن در ابتدا شناسایی نقاط ایمن است تا طبق برنامه پنج ساله شاله هفتم پیش رود و رودخانه‌ها را به نحو احسن سامان دهیم.

سیلاوی گفت: با توجه به توافق با وزارت کشور در حال انجام چند کار اساسی هستیم از جمله آن افزایش ناجیان غریق از ۱۲۰ به ۳۰۰ نفر در سال آینده است. در جهت تجهیز نیز چند روز آینده اعتبار خوبی ابلاغ خواهد شد تا بتوانیم حداقل نیازهای قایق، جت اسکی و لوازم مورد نیاز مثل جلیقه نجات تأمین کنیم.

وی تاکید کرد: موظف هستیم امنیت مردم در شناگاه ها به خصوص رسمی‌ها را تأمین کنیم و در این حین هلال احمر و شهرداری‌ها موظف به کمک هستند همانطور که در استان‌های شمالی این اتفاق می‌افتاد.

سرپرست اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خوزستان با بیان اینکه در سال‌های گذشته آمار غرق شدگی بالایی داشتیم اما اخیراً کاهش محسوسی داشته که مدیون ناجیان غریق هستیم، اظهار کرد: در آمار با پزشک قانونی اختلاف نظر وجود دارد زیرا مبنای غرق شدن می‌تواند ناشی از خطای انسانی، ویلای شخصی و.. باشد اما ما غرق شدگان در شناگاه های رسمی را ملاک قرار می‌دهیم.

سیلاوی افزود: تلاش داریم برای تمام سواحل بیمه بی نام صادر شود تا اگر اتفاقی رخ داد بتوان استفاده کرد. همچنین در تلاش هستیم حق الزحمه ناجیان غریق را به موقع پرداخت کنیم و مسائل بیمه آنها را برطرف کنیم.