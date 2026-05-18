ساماندهی سواحل خوزستان در دستور کار قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، اولین جلسه شورای راهبردی ورزش خوزستان در سال ۱۴۰۵ عصر امروز دوشنبه با چند دستور کار از جمله طرح ساماندهی سواحل رودخانه‌های خوزستان و تربیت و تأمین نیروی انسانی مورد نیاز، تأمین اعتبار جهت اتمام ۲۰ پروژه‌ شاخص نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی قابل توجه در سطح استان، ساماندهی طرح‌ ورزش روزانه و حمایت از مستعدین کسب سهمیه و شانس مدال در بازی‌های آسیایی ناگویا در محل استانداری خوزستان برگزار شد.

رضا نجاتی معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان در این جلسه با اشاره به جنگ تحمیلی، اظهار کرد: به واسطه جنگ روزهای سختی را گذراندیم ولی شاهد انسجام ملی و اتحاد بودیم. ان شاءالله به برکت خون شهدا نیز بساط رژیم جعلی کودک کش اسراییل برچیده و آمریکا با شکست مفتضحانه از صحنه خارج شود.

وی در ادامه بیان کرد: در بحث ساماندهی سواحل توسط فرمانداران شهرهای ساحلی حتما باید آگاهی بخشی صورت بگیرد و از ظرفیت شهرستان استفاده شود. ضمن این که سازمان آب و برق به عنوان متولی رودخانه ها باید بیشتر ورود کند و ایمن سازی لازم در بحث کانال‌ها صورت بگیرد و همکاری‌های لازم با هیات نجات عریق خوزستان انجام شود. همچنین شهرداران هم باید در این بخش سهم داشته باشند و مساعدت‌های لازم را داشته باشند

معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان با اشاره به درخواست معاون عمرانی اداره کل ورزش و جوانان خوزستان برای تأمین اعتبار برای اتمام ۲۰ پروژه‌ شاخص نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی قابل توجه در سطح استان، گفت: این موضوع را مصوب می‌کنیم تا سازمان برنامه بودجه استان همکاری کند؛ ضمن این که دولت هم نگاهش به تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام به ویژه در ورزش و جوانان است.

نجاتی با اشاره به اهمیت توجه به ورزش همگانی، عنوان کرد: زندگی صنعتی امروز از دلایل بیماری‌های قلبی‌عروقی است و باید به ورزش همگانی توجه شود. باید در بحث ورزش همگانی فرهنگ‌سازی شود؛ بحث محله محور مورد توجه دولت است که باید در بخش ورش همگانی، ورزش معلولان و سالمندان مورد توجه باشد.

وی در ادامه ترویج فرهنگ ورزش و فرهنگ سازی ورزش از موضوعات مهم دانست و افزود: در این بخش صدا و سیما می‌تواند اقدامات خوبی داشته باشد.

معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان با اشاره به هفته ازدواج نیز بیان کرد: در رابطه با بحث ازدواج نیمه خالی لیوان را نبینیم زیرا دولت اقدامات خوبی داشته است. البته باتوجه به جامعه هدف، باید بیشتر توجه شود.

وی با تاکید بر تعامل بیشتر اداره کل ورزش و جوانان و اداره کل فنی و حرفه ای استان، گفت: فنی و حرفه‌ای از راه‌های نجات اشتغال است.

حمید سیلاوی مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خوزستان در این جلسه، اظهارکرد: خوشبختانه توانستیم تغییری در بحث سواحل رودخانه‌ها ایجاد کنیم و با کاهش آمار غرق شدگی نیز مواجه بوده‌ایم. اما انتظار این است که سازمان آب و برق به عنوان متولی رودخانه‌ها نیزپای کار باشد و با هیات نجات غریق خوزستان همکاری‌ لازم را داشته باشد.