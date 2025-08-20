به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین حسین امیدی ظهر چهارشنبه در آستانه روز جهانی مسجد به تبیین جایگاه ویژه مسجد در جامعه اسلامی پرداخت و گفت: تصمیم بر این است که هر سال نام و یاد مسجد زنده نگه داشته شود و هویت و جایگاه خانههای خدا بیش از پیش روشن گردد.
وی با اشاره به اینکه اماکن مختلفی در کشور در حال فعالیتهای فرهنگی، دینی، مذهبی، سیاسی و اجتماعی هستند، کارکرد مسجد را ویژهتر دانست و به کارایی مساجد در بحرانهای مختلف، چه در دنیای اسلام و چه در ایران اشاره کرد و ادامه داد: مسجد به عنوان یک موجود زنده و هویت دینی، همواره اثری ماندگار از خود به جای گذاشته است.
فعالیت ۴۲۳ مسجد در شیراز
مدیر ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد فارس در خصوص آمار و ارقام و تعداد مساجد در فارس افزود: در استان فارس، نزدیک به پنج هزار مسجد و حسینیه وجود دارد و شیراز، آخرین آمار ۴۲۳ مسجد را نشان میدهد که این تعداد شامل مرکز و سه بخش این شهرستان میشود.
حجت الاسلام امیدی با بیان اینکه پنج درصد از مجموع مساجد شهری و روستایی را مساجد بینراهی تشکیل میدهند، گفت: ۱۲ درصد از مساجد استان فارس موقوفاتی دارند که این موقوفات برای فعالیتها و خدمات مسجد به کار گرفته میشوند. از نظر ساختار سازمانی ۷۱ درصد از مساجد استان (حدود ۴۰۰۰ مسجد) پایگاه بسیج دارند و ۱۴۰۰ مسجد نیز دارای کانون فرهنگی و هنری ثبت شده هستند. همچنین ۱۵ درصد از مساجد استان، کتابخانه دارند.
وی با تصریح اینکه مساجد به سمت تخصصی شدن پیش رفتهاند، ادامه داد: از جمله موضوعاتی که میتوان به آن اشاره کرد، فعالیتهای جهادی، خدمترسانی به محله، کمک به فقرا و نیازمندان و ایجاد صندوقهای قرضالحسنه است. به عنوان نمونه، صندوق قرضالحسنهای در شیراز وجود دارد که سالیانه میلیاردها تومان تسهیلات به نیازمندان اعطا میکند.
حجت الاسلام امیدی افزود: یکی دیگر از خدمات مساجد، مباحث آموزشی است. طرح «مسجد مدرسه» در سطح استان اجرایی شده و چندین مسجد در دل خود، مدرسه، مهد کودک و مهد قرآنی ایجاد کردهاند. این فعالیتهای آموزشی با مجوزهای لازم از مراجع اداری صورت میگیرد و ریشهای دیرینه در فرهنگ مساجد دارد. فعالیتهای ورزشی نیز در جوار مساجد، از طریق فراهم آوردن محیطهای ورزشی و هماهنگ شده، ارائه میشود. این خدمات در اوقات فراغت، شامل بازیهای مجازی و معمولی، به جذب و ساماندهی نوجوانان و نونهالان کمک میکند. برخی مساجد حتی در کنار خود باشگاه ورزشی نیز دارند.
انتخاب هیئت امنا مساجد از بین جوانان و افراد کارشناس
مدیر ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد فارس در بخش دیگری از سخنان خود به مساجد تربیت محور نیز اشاره کرد و گفت: از میان مساجد استان، ۱۵۲ مسجد در شیراز به طور خاص به عنوان مساجد تربیت محور شناسایی شدهاند که فعالیتهای فرهنگی و تربیتی برای نوجوانان و جوانان، کلاسهای فوق برنامه، مشاوره تحصیلی و روانشناسی و ارتباط با خانوادهها را انجام میدهند. در جلسات گردهمایی از منتخبین این مساجد تقدیر خواهد شد.
مدیر ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد فارس به چالش موجود در برخی هیئت امنای مساجد اشاره کرد که به دلیل اختلاف نسلی، نتوانستهاند ارتباط مؤثری با نسل جوان برقرار کنند و این امر منجر به کاهش حضور جوانان در برخی مساجد شده است.
وی از برنامهریزیها و دستورالعملهای جدیدی خبر داد که با انتقال احکام هیئت امنای مساجد از اداره اوقاف به مرکز رسیدگی به امور مساجد و ذیل سند ملی مسجد، تحولی در این زمینه ایجاد شده است. هدف، انتخاب هیئت امنا با حضور نیروهای جوان، بانوان و افراد کارشناس است تا از شخصیسازی و تکروی در مساجد جلوگیری شده و مساجد به نفع مردم محله خدمت کنند.
