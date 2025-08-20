مجتمع خدماتی رفاهی و گردشگری تربت جام میزبان زائران پیاده در مسیر مشهد

فرامرز صابر مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با فرارسیدن ایام پایانی ماه صفر و حضور پرشور زائران پیاده در مسیر منتهی به مشهد مقدس، مجتمع خدماتی رفاهی و گردشگری تربت جام با فراهم آوردن امکانات رفاهی و پذیرایی مناسب، تا پایان ماه صفر میزبان کاروانهای پیاده است.
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تربت جام گفت: مجتمع خدماتی رفاهی و گردشگری در فاصله ۳ کیلومتری در محور مواصلاتی تربت جام به فریمان واقع شده و تا پایان ماه صفر با ارائه خدماتی نظیر برپایی موکب، سرویسهای بهداشتی و پذیرایی تلاش کرده تا بخشی از نیازهای زائران امام رضا (ع) را رفع کند.
وی خاطرنشان کرد: حضور زائران در این ایام جلوهای از شور و عشق مردم به امام هشتم (ع) است و مجتمع هشت بهشت با مشارکت خادمان و گروههای مردمی، شرایطی معنوی و صمیمانه را برای پذیرایی از این عاشقان فراهم آورده است.
