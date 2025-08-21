دبیر سازمان لیگ:اگر رقمی خلاف واقع در قراردادها ثبت شود معرفی می کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا کشوری فرد درباره مشکل ثبت برخی بازیکنان پرسپولیس، افزود: مشکل از خود پرسپولیس بوده است اما در رسانهها طور دیگری مطرح شد. آنها روز بعد قراردادهایشان را آوردند که درست بود و ما هم ثبت کردیم.
کشوری فرد، درباره دو قراردادی شدن بعضی بازیکنان که باعث میشود مبلغ اصلی مندرج در قرارداد داخلی باشگاه با آنچه در سازمان لیگ، ثبت میشود فرق کند تاکید کرد: دور زدن سقف بودجه از سوی برخی تیمها گفت: اگر ما اطلاع پیدا کنیم غیر از چیزی است که اینجا ثبت شده به ارکان قضائی ارجاع میدهیم. اگر سقف بودجه دور زده شده باشد، اگر اسنادی داشته باشیم صد درصد به ارکان قضائی ارائه میکنیم.
سرپرست مسابقات لیگ، درباره اینکه همه میدانند این سقف بودجه رعایت نمیشود، گفت: قبول دارم. سقف بودجه را هیئت رئیسه گذاشته و ما مجری آن هستیم. اگر نظر من را بخواهید مخالف سقف بودجه هستم. سقف را هیأت مدیره باید تعیین کند اگر تعیین کرد آیا مدیرعامل مجاز به رعایت آن است. سقف را خود باشگاه باید اعلام کند و اگر تخلفی بود از بازیهای آسیایی حذف میشوند.
دبیر سازمان لیگ فوتبال درباره فاصله بودجه تیمها گفت: در تمام دنیا همین است. بارسلونا با باشگاههای دیگر یک جور هزینه میکنند؟ همه باید کمک کنند تا درباره سقف بودجه فکر اساسی شود. ما پیشنهاد دادیم برای سال آینده تکلیف مشخص شود.
وی درباره خروج ماشاریپوف از لیست استقلال گفت: فکر نمیکنم این اتفاق افتاده باشد.
دبیر سازمان لیگ فوتبال ایران، درباره اینکه در نشست مدیران عامل باشگاهها با وزیر آیا درویش خواسته که افزایش ۳۰ درصدی اعمال شود، گفت: بله آقای درویش و یکی دیگر از مدیران پیشنهاد دادند و سایرین هم قبول کردند. اینکه برخی مدیران عمل نکردند باید بررسی شود.
وی درباره اینکه اوریه هپاتیت دارد، گفت: بله او هپاتیت دارد و ۲ دکتر هم اعلام کردند و گفتند اگر از حدی بالاتر برود نمیتواند بازی کند. آزمایش گرفتند و اگر بالاتر باشد نمیتواند بازی کند. احتمال این موضوع وجود دارد. کارت بازی برای او صادر شده اما حق بازی ندارد تا زمانی که وضعیت او مشخص شود.
کشوری فرد درباره اینکه آیا کارت جمپو و آسانی برای استقلال صادر شده است گفت: بله صادر شده و مشکلی برای بازی ندارند.
وی درباره وضعیت ورزشگاه آزادی گفت: در حال کار هستند و زمان میبرد. شاید تا ۶ ماه دیگر هم طول بکشد. وقتی که تماشاچی بیاید باید لوازم را جمع کنند و همین باعث تأخیر در روند بازسازی میشود. امیدوارم آزادی به دربی برسد. ورزشگاه یزد در حال اتمام است و یادگار امام فکر کنم تا هفته چهارم برسد. سایر تیمها مثل استقلال خوزستان و فجر هم در حال بازسازی ورزشگاههای خود هستند.
کشوری فرد درباره وضعیت ورزشگاه تختی گفت: ورزشگاه خوبی است و باشگاهها خودشان تعیین میکنند که کجا بازی کنند. قرار است استقلال و پرسپولیس در تختی میزبانی نکنند مگر اینکه خودشان بخواهند. این موضوع دست ما نیست.
وی درباره پایان در خصوص تعامل با برنامه تیم ملی خاطرنشان کرد: با تیم ملی به توافق رسیدیم بازیها را زودتر تمام کنیم. حتماً کاری میکنیم که به برنامههای تیم ملی آسیبی نرسد. احتمالاً برنامه بازیها را تا هفته دوازدهم روز شنبه اعلام کنیم.
