سرهنگ علی اصغر شریفی رئیس مرکز جامع اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت ترافیک معابر پایتخت گفت: هم اکنون حرکت خودروها، در معابر و بزرگراه‌ها پایتخت در وضعیت عادی است و در معابر خلوت صبحگاهی پایتخت، هیچ بار ترافیکی مشاهده نگردیده و تردد خودروها به سهولت انجام پذیرفت.

وی افزود: پیش بینی می‌شود که از عصرگاه تا ساعات پایانی شب در برخی از معابر داخلی شاهد افزایش حجم ترافیک باشیم.

سرهنگ شریفی با بیان کردن این موضوع مهم که برخی از رانندگان متأسفانه در هنگام خلوتی معابر اقدام به سرعت و سبقت‌های غیر مجاز می‌کنند که علاوه بر به خطر انداختن جان خود به دیگر رانندگان و شهروندان نیز آسیب می‌رسانند.

وی بیان داشت: توصیه می‌شو؛ رانندگان فریب خلوتی معابر را نخورند چرا که همیشه حادثه در کمین است و سرعت‌های بالا همیشه خطر ساز و خطر آفرین است پس با رعایت قانون، همواره با سرعت مطمئنه و آرامش خاطر در سطح معابر خلوت صبحگاهی تردد کنند.

