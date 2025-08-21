تمهیدات ترافیکی ویژه مراسم عزاداری ۲۸ صفر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز جامع اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ، سردار سید ابوالفضل موسوی پور، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، ضمن تسلیت و گرامیداشت سالروز رحلت پبامبر اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) مصادف با بیست و هشتم ماه صفر از اجرای طرح تمهیدات انتظامی-ترافیکی ویژه که در مسیرهای تردد و معابر منتهی به مصلی بزرگ امام خمینی (ره) و سطح شهر برگزار می‌شود؛ خبر داد و در خصوص اجرای زمان و مکان این طرح اعلام کرد: این مراسم، روز جمعه مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ با اتخاذ تدابیر ویژه ترافیکی به منظور انتظام بخشی به عبور و مرور و برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم عزاداری، با حضور شهروندان آغاز می‌شود.

و مکان اجرای این طرح در معابر ذیل اجرا می‌شود:

۱- کلیه معابر و تقاطع‌های پیرامونی مصلی بزرگ امام خمینی (ره) و مسیرهای عزاداری منتهی به آن

۲- کلیه معابر پیرامونی مصلی بزرگ امام خمینی (ره) و مسیرهای منتهی به آن

۳- کلیه معابر داخلی و پیرامونی و محورهای منتهی به محدوده بهشت زهرا (س)

سردار موسوی پور مسیرهای حرکت دستجات عزاداران را به شرح ذیل بیان کرد:

۱- مسیر شماره یک:

* درب شماره ۵۸ واقع در ضلع جنوبی خیابان فردوسی- تقاطع شهید بهشتی- خیابان شهید بهشتی به سمت غرب و درب ورودی جنوبی مصلی بزرگ امام خمینی (ره)

۲- مسیر شماره دو:

*خیابان شهید مطهری- خیابان مفتح به سمت شمال و درب ورودی جنوبی مصلی بزرگ امام خمینی (ره)

*خیابان سهروردی- خیابان شهید بهشتی به غرب و درب ورودی جنوبی مصلی بزرگ امام خمینی (ره)

۳- مسیر شماره سه:

* خیابان مطهری به غرب - خیابان میرعماد به شمال و درب ورودی جنوبی مصلی بزرگ امام خمینی (ره)

۴- مسیر شماره چهار:

* خیابان سهروردی - خیابان خرمشهر به غرب- خیابان قنبرزاده - خیابان شهید بهشتی و درب ورودی جنوبی مصلی بزرگ امام خمینی (ره)

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ در ادامه گفت: بدین منظور محدودیت‌های مقطعی تردد، روز جمعه مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱، در معابر ذیل در دو مرحله به اجرا گذاشته می‌شود:

مرحله اول:

۱- از شمال، بزرگراه شهید سلیمانی

۲- از جنوب، خیابان شهید بهشتی

۳- از غرب، خیابان پاکستان

۴- از شرق، خیابان قنبرزاده

مرحله دوم:

۱- از شمال، بزرگراه شهید همت

۲- از جنوب، خیابان شهید مطهری

۳- از غرب، بزرگراه شهید مدرس

۴- از شرق، خیابان شهید بهشتی

سردار موسوی پور افزود: ممنوعیت‌های توقف نیز از ساعت: ۰۷:۰۰ صبح روز جمعه مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ در معابر ذیل اجرا می‌گردد:

۱- مسیر شمال به جنوب خیابان قنبرزاده حدفاصل بزرگراه شهید سلیمانی تا خیابان شهید بهشتی

۲- خیابان شهید بهشتی حدفاصل خیابان قنبرزاده تا خیابان پاکستان

۳- خیابان میرعماد حدفاصل خیابان شهید بهشتی تا خیابان شهید مطهری

۴- خیابان مفتح حدفاصل خیابان شهید بهشتی تا خیابان مطهری

۵- خیابان پاکستان حدفاصل خیابان شهید بهشتی تا بزرگراه شهید سلیمانی

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ همچنین تاکید کرد؛ که از ورود و تردد موتورسواران در طول مسیر عزاداری جلوگیری می‌شود.

سردار موسوی پور در ادامه به موتور سیکلت سواران و دیگر سرنشینان این وسیله نقلیه توصیه کرد: با سرعت مطمئنه و رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی همچنین استفاده از کلاه ایمنی تردد نمایند و از انجام هر گونه حرکات مخاطره آمیز در معابر منتهی به طول مسیر دستجات عزاداری جدا خودداری نمایند که این موضوع مهم با برخورد جدی پلیس، مواجه خواهد شد.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ درخاتمه به شهروندان تهرانی و حاضران در این مراسم عزاداری توصیه کرد: برای حضور در مراسم تا جایی که امکان دارد از وسایل حمل و نقل عمومی بویژه (اتوبوس و مترو) استفاده نمایند.

شما می‌توانید؛ برای کسب اطلاعات بیشتر، پیرامون اخبار مرتبط با پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ، در حوزه تصادفات، حوادث، تخلفات، طرح‌های ترافیکی و اخبار تکمیلی روزانه به سامانه

http://tehran.rahvar120.ir مراجعه کنند.