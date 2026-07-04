نخستین گروه خادمان موکب احمد بن موسی شاهچراغ(ع) راهی کربلا شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، هاشم جمالی از اعزام نخستین گروه خادمان این موکب به کربلای معلی خبر داد و گفت: ۸۰ نفر از نیروهای بخش تأسیسات با هدف آمادهسازی زیرساختهای موکب، راهی عراق شدهاند تا مقدمات خدمترسانی به زائران اربعین حسینی را فراهم کنند.
وی ضمن تسلیت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین(ع)، شهادت قائد شهید امت حضرت امام خامنهای، شهدای جنگ تحمیلی، جنگ ۱۲ روزه، جنگ رمضان و همچنین شهید حاج غلامحسین غیبپرور، مؤسس موکب حضرت احمدبن موسی(ع)، ادامه داد: این موکب چهاردهمین سال فعالیت خود را در کربلای معلی سپری میکند و همانند سالهای گذشته، با هدف ارائه خدمات به زائران اربعین حسینی برپا خواهد شد.
مدیر اجرایی موکب احمدبن موسی (ع) با اشاره به آغاز عملیات آمادهسازی موکب افزود: خادمان موکب تلاش میکنند با فراهم کردن امکانات مناسب، شرایط مطلوبی را برای رفاه زائران، بهویژه زائران استان فارس، فراهم کنند تا آنان در ایام حضور در کربلای معلی از خدمات مناسب بهرهمند شوند.
جمالی درباره خدمات پیشبینیشده در این موکب گفت: تأمین فضای مناسب برای اسکان زائران، ارائه سه وعده غذایی شامل صبحانه، ناهار و شام، خدمات پزشکی، برپایی ایستگاههای پذیرایی و اجرای برنامههای فرهنگی از جمله خدماتی است که در طول فعالیت موکب به زائران ارائه خواهد بود
وی زمان ارائه خدمات موکب را از چهارم تا چهاردهم مردادماه اعلام کرد و ادامه داد: در این بازه زمانی، موکب حضرت احمدبن موسی(ع) آماده پذیرایی و خدمترسانی به زائران حضرت سیدالشهدا(ع) خواهد بود.
مدیر اجرایی موکب احمد بن موسی (ع) در ادامه از تمامی خیران، نیکوکاران و افرادی که در برپایی این موکب مشارکت داشتهاند، قدردانی کرد و گفت: همراهی و حمایت خیران، نقش مهمی در تداوم خدمترسانی به زائران اربعین دارد.
جمالی از علاقهمندان به مشارکت در برپایی این موکب دعوت کرد نذورات و کمکهای نقدی خود را برای پشتیبانی از فعالیتهای موکب به حساب موکب واریز کنند.
مدیر اجرایی موکب احمد بن موسی (ع) همچنین با اشاره به محل استقرار موکب تصریح کرد: موکب حضرت احمدبن موسی(ع) همانند سالهای گذشته در عراق، کربلای معلی، شارع شهدا، شارع روضتین، جنب مجتمع الکفیل البرکات مستقر خواهد بود و آمادگی کامل برای خدمترسانی به زائران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) را دارد.
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